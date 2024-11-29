Ростов-на-Дону опустился в рейтинге городов России по качеству жизни

На этот раз донскую столицу поместили на 40-е место списка. Напомним, в прошлом году город был 23-м. Сейчас Ростов находится в категории территорий «с достаточно высоким качеством жизни». Однако аналитики призывают обратить внимание на экологию, работу предприятий ЖКХ, условия ведения бизнеса и культуру.