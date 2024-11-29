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Ростов-на-Дону опустился в рейтинге городов России по качеству жизни

Ростов-на-Дону занял 40 место в рейтинге городов страны по качеству жизни.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону опустился в рейтинге городов России по качеству жизни. Обновленные данные публикует Финансовый университет при правительстве РФ.

На этот раз донскую столицу поместили на 40-е место списка. Напомним, в прошлом году город был 23-м. Сейчас Ростов находится в категории территорий «с достаточно высоким качеством жизни». Однако аналитики призывают обратить внимание на экологию, работу предприятий ЖКХ, условия ведения бизнеса и культуру.

К слову, Краснодар также резко опустился в рейтинге и оказался ниже Ростова-на-Дону, на 43 месте. Самый высокий уровень жизни зафиксировали в Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Тюмени, Севастополе, Сочи, Калуге, Екатеринбурге, Сургуте и Казани.

Добавим, уровень качества жизни в городах выяснили на основе социологического мониторинга и официальной статистики. При оценке рассматривали ряд критериев, в том числе, уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания, экологию и другие сферам жизни местного населения.