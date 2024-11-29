С 1 декабря волгоградских водителей будут штрафовать за летнюю резину

Эксперты разъясняют, что управление автомобилем на летних шинах в зимний период подпадает под часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). Санкции за это правонарушение предусматривают предупреждение или штраф в размере 500 рублей.