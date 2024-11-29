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С 1 декабря волгоградских водителей будут штрафовать за летнюю резину

Размер штрафа — от 500 рублей.

Источник: Willian Cittadin/CC0

С 1 декабря использование летних шин в зимний период официально запрещено, и нарушение этого правила может обернуться для волгоградских водителей штрафом в размере 500 рублей.

Такое требование установлено постановлением правительства РФ, изменившим в мае 2023 года перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Согласно документу, отсутствие зимних шин в декабре, январе и феврале расценивается как нарушение правил эксплуатации автомобиля.

Эксперты разъясняют, что управление автомобилем на летних шинах в зимний период подпадает под часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). Санкции за это правонарушение предусматривают предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Несмотря на относительно мягкое наказание, специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать требования законодательства. Использование зимних шин обеспечивает лучшее сцепление с дорогой в условиях снега и гололеда, снижая риск аварийных ситуаций.

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