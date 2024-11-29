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В Казани стартовала работа по противогололедной обработке дорог

На городские дороги выведена первая техника.

Источник: Комсомольская правда

В Казани стартовала работа по противогололедной обработке дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.

На городские дороги уже выведена первая техника для посыпки реагентом. Эта работа в первую очередь организована на участках с большим потоком машин.

В пресс-службе ведомства водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, скоростной режим и не допускать резких маневров. Также специалисты советуют быть бдительными и острожными на дорогах.

Напомним, власти Казани объяснили возможное введение тарифов на вывоз снега со дворов. Для этого была организована встреча с жителями.