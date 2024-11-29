Гром и Молния: Супруги из Ростова подписали контракт с Минобороны и отправились в зону СВО

Роман и Ольга Греховодовы из Ростова несколько лет возили гуманитарные грузы бойцам, а потом подписали контракт с Министерством обороны РФ и отправились в зону спецоперации. Позывные взяли родственные — Гром и Молния.
«ПОДВИГ» РАДИ ЛЮБВИ.
Ростовчане познакомились в 2003 году в рекрутинговом агентстве. Ольга там работала, а Роман пришел поинтересоваться вакансиями.
— В то время я был региональным менеджером крупной торговой компании, но присматривал и другие варианты, — рассказал Роман Греховодов. — После этого жизнь часто нас сводила. Ольга обращалась ко мне за советом, когда искала хорошие кадры в сфере продаж.
В 2007 году молодые люди начали встречаться. Красивая искренняя девушка все больше нравилась Роману. Тогда же он совершил маленький подвиг во имя любви.
Красавица Ольга сменила женственные наряды на камуфляж из архива героя публикации.
— Однажды в воскресенье у Оли захлопнулась входная дверь. Квартира была съемной, поэтому вскрывать замок мы не стали. Я договорился с ребятами-электромонтерами, чтобы они подогнали автовышку и подняли меня в люльке на пятый этаж. Весь поцарапался ветками, но все-таки залез на балкон и открыл дверь.
В 2008 году влюбленные поженились, у них родился сын Максим. Роман продолжал работать региональным менеджером, жена сидела с ребенком.
Сначала Ольга вместе с мужем возила гуманитарную помощь, а потом отправилась служить из архива героя публикации.
ГОТОВИЛСЯ К ХУДШЕМУ.
Глава семьи не смог оставаться в стороне от событий на Украине. В 2014 году он начал собирать гуманитарную помощь для добровольцев и мирного населения, возить ее в Донбасс.
Ростовчанин окончил курсы тактической медицины, выживания в дикой природе, основы военного альпинизма, ножевой и рукопашный бой…
— Проваленная подготовка — подготовленный провал!
С началом спецоперации Роман помогал отряду «БАРС-13» (БАРС — Боевой армейский резерв страны, прим. ред.).
Ростовчанин вступил в отряд «БАРС».
Добровольцы ждали отправки «за ленточку» на левом берегу Дона. Роман привозил туда провиант, медицинские изделия, бронежилеты, спальные мешки и прочее. Ольга видела, как муж старается помочь ребятам и решила его поддержать. Вместе с подругами готовила еду и кормила добровольцев.
Супруги создали волонтерскую группу «Молния», стали собирать и отвозить помощь на Донецкое и Луганское направление. Ездили то на своей машине, то привлекали волонтеров с грузовым транспортом: под обстрелами, по бездорожью, мимо разрушенных зданий и техники…
— В апреле прошлого года под Бахмутом мы привезли гуманитарку на передовую. Тогда на наших глазах двух бойцов убило польской миной. Они опасны тем, что летят бесшумно, и у человека нет времени среагировать на опасность.
Перед тем, как отправиться на передовую Роман сделал татуировку с группой крови из архива героя публикации.
ГРУППА КРОВИ НА ЗАПЯСТЬЕ.
Роман давно хотел присоединиться к бойцам спецоперации. В феврале 2024 года он подписал полугодовой контракт с министерством бороны России и вступил в подразделение «БАРС-30». Перед тем как отправиться за ленточку — сделал татуировку на запястье с группой крови — четвертой положительной.
Семья поддержала решение Романа. Провожая его на поезд, Ольга просила обязательно подать весточку.
Муж с женой не раз бывали в опасных ситуациях из архива героя публикации.
Романа зачислили в разведывательно-штурмовую бригаду. Он служил на Херсонском направлении. Первое время не мог выйти на связь с Ольгой. Лишь спустя месяц, с нового телефона и сим-карты — написал сообщение: «Жив-здоров. Как ты? Как Сын?».
Роман говорит, что у каждого штурмовика есть дополнительная специальность. У него — стрелок-санитар. Это тот, кто выносит с поля боя раненых и оказывает им первую помощь. Поэтому вместе с оружием ростовчанин носит медицинскую санитарную сумку.
— Однажды по рации мы получили сообщение, что в опорный пункт попала мина. Трое ранены. Вместе с напарником мы отправились им на подмогу. Шли километра полтора. Бойцы находились в полуразрушенном строении. Внутри все было в крови. Среди раненых — парень 25-лет, боец под сорок и лет пятидесяти. Мы всех перебинтовали и повели на точку эвакуации. Над нами летали и жужжали дроны, но благодаря Богу удалось выбраться живыми.
Роман носит с собой не только оружие, но и набор для оказания первой помощи из архива героя публикации.
ЗА СЕБЯ И ЗА СЫНА.
Пока муж воевал Ольга с подругами продолжала собирать и возить гуманитарку бойцам на семейной машине. Больше всего помощь требовалось отряду «БАРС-19», но отважные женщины передавали ее и многим другим подразделениям в ЛНР и ДНР.
Роман вынес с поля боя шестерых раненых из архива героя публикации.
— Наша группа всегда собирала помощь адресно. Мы узнавали, что нужно конкретным подразделениям, утверждали список у командира и довозили груз до адресатов. В основном, это были вода, продовольствие, обмундирование, медицина, квадрокоптеры, антидроны, рации и генераторы.
В сентябре у Романа закончился контракт, и он приехал домой.
— Немного отдохну и обратно.
— Я так и знала! — сказала жена.
Ольга служит в подразделении, которому много помогала, как волонтер из архива героя публикации.
А позже Ольга сообщила любимому новость: она тоже подпишет контракт и будет служить в отряде «БАРС-19» — том самом, которому помогала. Ростовчанку назначили заместителем командира батальона по тылу. Она отвечает за материальное обеспечение, поскольку уже два года «варится в этой сфере». Знает, какие нужны квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизионные прицелы…
— Ольга служит на Луганском направлении. В редкие моменты, когда появляется Интернет мы шлем друг другу сообщения.
Кстати, на днях Роман подписал второй контракт и вернулся в свое подразделение.
— Если в ближайшем будущем мы не победим, то оружие в руки придется взять нашему сыну и другим мальчишкам. А мы с женой этого не хотим!
Роман и Ольга не хотят, чтобы однажды оружие в руки пришлось взять их сыну из архива героя публикации.