Гром и Молния: Супруги из Ростова подписали контракт с Минобороны и отправились в зону СВО

— Однажды по рации мы получили сообщение, что в опорный пункт попала мина. Трое ранены. Вместе с напарником мы отправились им на подмогу. Шли километра полтора. Бойцы находились в полуразрушенном строении. Внутри все было в крови. Среди раненых — парень 25-лет, боец под сорок и лет пятидесяти. Мы всех перебинтовали и повели на точку эвакуации. Над нами летали и жужжали дроны, но благодаря Богу удалось выбраться живыми.