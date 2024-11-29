В начале декабря в Хабаровский край придут необычно сильные морозы

Циклон, который заставил всех поволноваться — тех, кто опаздывал на работу, и тех, кто из-за задержки рейса не смог вовремя улететь в порт назначения, школьников и их родителей, все еще остается в крае.
— В субботу, 30 ноября, в крае местами сохранится снег, на севере он будет сильный, ожидается метель, — рассказал нашему изданию ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — В воскресенье существенных осадков уже не прогнозируется. Ветер умеренный, на севере сильный, местами с порывами до 15−20 метров в секунду. Температура ночью понизится до — 15…-17 градусов, днем столбики термометров опустятся до отметки −4…-9 градусов.
В Хабаровске в субботу еще не исключен небольшой снег, в воскресенье без существенных осадков. Ветер умеренный, температура ночью в выходные −13…-16 градусов, днем −6…-8.
— На следующей неделе под влиянием западного циклона в крае вновь пройдет снег, но уже не такой сильный, как несколько дней назад, — сообщил Никита Перерва. — Небольшие осадки ожидаются и в Хабаровске. А вот после прохождения циклона к нам придет настоящая зима, резко похолодает. Ночные температуры понизятся до — 18…-25 градусов, дневные до −12…-15. Со следующего вторника, а это 3 декабря, в Хабаровске тоже усилятся морозы, ночные температуры установятся на уровне до −20 градусов и ниже, дневные около — 15 градусов. Зима, однако! И уже никаких осадков! На Амуре у Хабаровска сплошной ледоход.
На Руси 30 ноября отмечали праздник в честь Григория Чудотворца, его еще называли Григорий Зимоуказатель. В большинстве регионов страны к этому времени уже выпадал снег, поэтому жители деревень собирались для «закатывания зимы». Молодые люди кувыркались в снегу и скатывались с гор на санках. Верили, что чем дальше удастся проехать, тем холоднее будет зима, но тем счастливее и урожайнее окажется грядущий год.
Также на Григория было принято ходить в баню, чтобы набраться сил, смыть с себя все болезни и печали. Вечером крестьяне собирались за столом с членами семьи и лакомились вареньем, медом и лепешками, приготовленными на воде. Пост! А вот 1 декабря хорошей приметой считалось положить в карман самую крупную монетку и носить ее весь год. Говорили, это к хорошему доходу. Может, и правда! Стоит попробовать.