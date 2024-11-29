В начале декабря в Хабаровский край придут необычно сильные морозы

— На следующей неделе под влиянием западного циклона в крае вновь пройдет снег, но уже не такой сильный, как несколько дней назад, — сообщил Никита Перерва. — Небольшие осадки ожидаются и в Хабаровске. А вот после прохождения циклона к нам придет настоящая зима, резко похолодает. Ночные температуры понизятся до — 18…-25 градусов, дневные до −12…-15. Со следующего вторника, а это 3 декабря, в Хабаровске тоже усилятся морозы, ночные температуры установятся на уровне до −20 градусов и ниже, дневные около — 15 градусов. Зима, однако! И уже никаких осадков! На Амуре у Хабаровска сплошной ледоход.