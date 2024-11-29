Разработана экономная система для шифрования на основе «математических матрешек»

На основе алгоритма был написан генератор случайных чисел, который показал свою эффективность в шифровании. Кроме того, исследователи преследовали еще одну цель — создать систему для проверки характеристик излучаемых сигналов и определения их линейности или нелинейности. Созданный алгоритм также решает эту задачу — ученые уже успешно протестировали биологические сигналы — щелчки кашалота. Благодаря определению характеристик сигналов их можно переводить на математический язык и использовать для создания новых технологий.