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В строящейся школе-тысячнике Волгограда испытали бассейны

Продолжается возведение образовательного учреждения на 1224 мест в микрорайоне «Ново-Комарово».

Специалисты провели гидроиспытания чаш обоих бассейнов. Работа проходит в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Ученики в новой школе смогут заниматься в двух бассейнах. Подрядчик уже закончил монолитные работы и нанесение гидроизоляции.

Во время испытаний в чаши залили 400 кубометров воды. После подтверждения качества бассейнов специалисты приступили к их облицовке керамической плиткой. В дальнейшем здесь установят подъемники для маломобильных граждан.

Как сообщили в администрации Волгограда, размер чаши бассейна для младших классов — 60 кв. м, глубина — 90 см. Для среднего и старшего звена предусмотрен бассейн переменной глубины от 90 см до 180 см.

Внутри здания школы сейчас идут отделочные работы. Для строительства задействовали 180 человек и 13 единиц техники. Работы планируют закончить уже в текущем году. В здании разместят 51 класс, спортивный блок с двумя спортзалами и двумя бассейнами, актовый зал, а также мастерские и лаборатории, а рядом появится спортгородок с несколькими площадками для игровых видов спорта и стадионом.

Напомним, с 2014 года в Волгоградской области проводится системная работа по созданию современных условий для образования детей. В 10-летней программе развития города-героя запланировали возведение 11 школ, образовательное учреждение в Советском районе — одно из них. Уже идет строительство школ и в других районах.

ЖКХ