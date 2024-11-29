В строящейся школе-тысячнике Волгограда испытали бассейны

Внутри здания школы сейчас идут отделочные работы. Для строительства задействовали 180 человек и 13 единиц техники. Работы планируют закончить уже в текущем году. В здании разместят 51 класс, спортивный блок с двумя спортзалами и двумя бассейнами, актовый зал, а также мастерские и лаборатории, а рядом появится спортгородок с несколькими площадками для игровых видов спорта и стадионом.