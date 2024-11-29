Мэр Сергей Петрин посетил Галерею советской эпохи в Воронеже

На экскурсию градоначальник отправился вместе с общественным деятелем, писательницей, кандидатом медицинских наук Фаиной Зиновьевной Блинчевской.
Пространство включает в себя девять залов, которые посвящены быту советской эпохи, новогодней тематике, Великой Отечественной войне, воронежской послевоенной промышленности, жизни и творчеству Маршака и Утесова и другому.
«Экспонаты вызвали теплые позитивные эмоции и вернули назад в прошлое. Музей хранит огромное количество предметов, которые были у всех жителей нашей огромной страны. Особенно увлекла выставка елочных игрушек из детства. Подобные были и в моей семье, а некоторые — увидел впервые. Нашел и коньки — на таких изучал азы фигурного катания, когда был подростком», — поделился Сергей Петрин.
Сейчас галерее не хватает места в помещении, которое город предоставил в безвозмездное пользование, и из-за этого некоторые предметы сложно найти и посмотреть.
«Продолжим работу, чтобы помочь основателю галереи Владимиру Мальцеву расширить площадь и дать пространству новую жизнь. Будем обсуждать варианты использования этой экспозиции, но для этого нужно решить юридические и технические моменты», — добавил глава города.
Напомним, ранее мэр рассказал, как продвигается реконструируется парка «Танаис», судьбой которого интересуются многие воронежцы. Глава города отметил, что парк меняется на глазах. На сегодняшний день демонтировали аварийное кафе, старый туалет, за строительной площадкой уже оборудовали новые временные кабинки, заасфальтировали кольцевую трассу здоровья, предназначенную для бега, катания на велосипедах или роликах. Подробнее об обновлении рассказываем по ссылке ниже.