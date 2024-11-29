Мэр Сергей Петрин посетил Галерею советской эпохи в Воронеже

«Экспонаты вызвали теплые позитивные эмоции и вернули назад в прошлое. Музей хранит огромное количество предметов, которые были у всех жителей нашей огромной страны. Особенно увлекла выставка елочных игрушек из детства. Подобные были и в моей семье, а некоторые — увидел впервые. Нашел и коньки — на таких изучал азы фигурного катания, когда был подростком», — поделился Сергей Петрин.