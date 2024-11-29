Летать в города Дальнего Востока можно будет чаще: запущены дополнительные рейсы

Раньше всех можно будет улететь через Красноярск в Хабаровск — 16 декабря. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Во Владивосток рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю, начиная с 17 декабря. Один раз в неделю «Аэрофлот» будет летать транзитом в Южно-Сахалинск (с 19 декабря) и Петропавловск-Камчатский (с 22 декабря).