Летать в города Дальнего Востока можно будет чаще: запущены дополнительные рейсы

Стартовала продажа билетов на транзитные рейсы в несколько городов Дальневосточного федерального округа. Так, через Красноярск можно будет долететь из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. Рейсы в каждый из этих городов стартуют в декабре в разные даты, пишет «Прайм».
Раньше всех можно будет улететь через Красноярск в Хабаровск — 16 декабря. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Во Владивосток рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю, начиная с 17 декабря. Один раз в неделю «Аэрофлот» будет летать транзитом в Южно-Сахалинск (с 19 декабря) и Петропавловск-Камчатский (с 22 декабря).
В «Аэрофлоте» уточняют, что частота прямых рейсов из Москвы и Красноярска в города Дальнего Востока останется неизменной.