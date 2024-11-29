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Летать в города Дальнего Востока можно будет чаще: запущены дополнительные рейсы

Открыты продажи на дополнительные рейсы из Москвы в города Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идёт об «Аэрофлоте», который объявил о нововведении.

Источник: ДЕЙТА

Стартовала продажа билетов на транзитные рейсы в несколько городов Дальневосточного федерального округа. Так, через Красноярск можно будет долететь из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. Рейсы в каждый из этих городов стартуют в декабре в разные даты, пишет «Прайм».

Раньше всех можно будет улететь через Красноярск в Хабаровск — 16 декабря. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Во Владивосток рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю, начиная с 17 декабря. Один раз в неделю «Аэрофлот» будет летать транзитом в Южно-Сахалинск (с 19 декабря) и Петропавловск-Камчатский (с 22 декабря).

В «Аэрофлоте» уточняют, что частота прямых рейсов из Москвы и Красноярска в города Дальнего Востока останется неизменной.