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Бастрыкин запросил доклад об оставшейся без жилья сироте из Коркино

Женщине отказали в компенсации за затопленный дом, она с детьми живет у знакомых.

Источник: РИА "Новости"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с сиротой из Коркино, чей дом затопило во время паводка, а в компенсации ей отказали. Об этом сообщили в пресс-центре Следственного комитета России.

Женщина обратилась к Александру Бастрыкину в онлайн-приемной. Она рассказала, что осталась без попечения родителей, когда ей еще не было 18 лет. Частный дом она приобрела за счет материнского капитала, а потом его затопило во время паводка. Проведенная экспертиза показала, что жилье непригодно для проживания.

Женщина обращалась в уполномоченные органы, однако без толку. Теперь ей и двум детям негде жить — приходится ютиться у знакомых.

По обращению в СУ СКР по Челябинской области начали проверку.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки», — сообщили в федеральном Следкоме.

Исполнение поручения, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контрол.