Бастрыкин запросил доклад об оставшейся без жилья сироте из Коркино

Женщина обратилась к Александру Бастрыкину в онлайн-приемной. Она рассказала, что осталась без попечения родителей, когда ей еще не было 18 лет. Частный дом она приобрела за счет материнского капитала, а потом его затопило во время паводка. Проведенная экспертиза показала, что жилье непригодно для проживания.