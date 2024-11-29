В Перми всех пострадавших при ДТП с автобусом отпустили по домам

В краевом Минздраве сообщили о состоянии трех мужчин, которые пострадали в ДТП с автобусом маршрута № 15. Пассажирский автобус 28 ноября потерял управление, вылетел в кювет и сгорел дотла.
Всех пострадавших в ДТП осмотрели в условиях стационара, где они получили необходимую медицинскую помощь. Их здоровью ничего не угрожает.
«Пострадавших отправили на амбулаторное лечение», — сообщили в краевом ведомстве.
На момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров.
В Перми возбудили уголовное дело по ДТП со сгоревшим маршрутным автобусом. Расследование уголовного дела поставили на контроль в СУ СК РФ по Пермскому краю.
ГАИ сообщила подробности о ДТП со сгоревшим автобусом в Перми. В ДТП пострадали водитель автобуса и два пассажира.