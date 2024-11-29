Молодые пермские активисты провели мониторинг городской среды

Механизм общественных мониторингов применим отнюдь не только для борьбы с последствиями непогоды. С его помощью можно инспектировать соответствие городской среды ожиданиям горожан в самых разных сферах.
— В этом году мы провели в городе четыре таких обследования, — говорит руководитель группы мониторинга Молодежного парламента города Перми Иван Садовников-Стенно. — Помимо мониторинга зимнего содержания тротуаров отслеживали состояние муниципальных плоскостных спортивных сооружений, ситуацию с контейнерными площадками по сбору мусора, с доступностью городской среды для маломобильных людей.
А что на спортплощадках?
В начале мая этого года активисты и члены Молодежного парламента города Перми решили, что самое время проверить, в каком состоянии находятся муниципальные спортивные площадки: впереди лето, и ясно, что они будут востребованы.
— С 6 по 19 мая мы проверили 32 спортивные площадки в семи районах города, — рассказал Иван. — Это те спортсооружения, которые содержит МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс».
Как и перед проведением каждого мониторинга, активисты проделали накануне выхода подготовительную работу.
— Мы провели встречу и организовали совместный выход на место с представителями горадминистрации, с МКУ «ГСКК», с комитетом по физической культуре и спорту администрации Перми, — объяснил Иван. — Мы обсудили, что именно будем проверять, по каким критериям будем оценивать состояние спортивных площадок.
В итоге во время выхода на ту или иную спортплощадку оценивали состояние разметки, покрытия, урн для мусора, баскетбольного кольца, наличие дополнительных услуг — таких как общественный туалет, помещение для хранения оборудования, кабинки для переодевания и другие.
— Если на объектах были установлены тренажеры, то оценивали также состояние нанесенной краски, наличие граффити, наличие механических повреждений, — рассказывает Иван.
В результате мониторинга состоянию проверенных муниципальных спортивных площадок поставили оценку «хорошо». Но отметили, что на 26 процентах спортплощадок имеются те или иные дефекты элементов.
— Чаще всего это были порванные сетки баскетбольных колец, граффити на тренажерах, — перечислил Иван. — А в остальном в большинстве случаев площадки подрядчиком содержатся на должном уровне. На них отсутствовал разбросанный мусор, не было серьезных механических повреждений конструкций.
Как объяснил Иван Садовников-Стенно, следующей весной активисты и члены Молодежного парламента города обязательно вновь проинспектируют городские спортплощадки, причем, скорее всего, расширят их перечень для мониторинга — проверят состояние спортсооружений, за которые отвечают и другие подрядчики.
Доступная среда.
В октябре молодые активисты проверили, насколько городская среда нашего города доступна для людей с инвалидностью.
— Мы проводили этот мониторинг совместно с Пермским отделением Всероссийского общества инвалидов, — рассказал Иван Садовников-Стенно. — В каждом районе города совместно с человеком с инвалидностью проходили его обычный маршрут — заходили в магазины, на почту, в аптеки, посещали скверы, больницы, ближайшие пункты выдачи маркет-плейсов, заглядывали в церковь. То есть побывали всюду, где может оказаться житель города в своей повседневной жизни.
Как отметили проверяющие, наиболее часто встречались такие проблемы: не было пандусов или они были неудобны для передвижения. Где-то не было заниженных бордюров, на объектах торговли отсутствовали кнопки вызова персонала. Где-то были разбитые тротуары.
— Большая часть проверенных объектов находится в зоне застройки советского периода, когда еще не действовали современные СНиПы, направленные на доступность городской среды для людей с инвалидностью, — обратил внимание Иван. — Подробная информация об этом мониторинге передана в администрацию города Перми, получены консультации для дальнейшей проработки вопроса.