Молодые пермские активисты провели мониторинг городской среды

— Мы проводили этот мониторинг совместно с Пермским отделением Всероссийского общества инвалидов, — рассказал Иван Садовников-Стенно. — В каждом районе города совместно с человеком с инвалидностью проходили его обычный маршрут — заходили в магазины, на почту, в аптеки, посещали скверы, больницы, ближайшие пункты выдачи маркет-плейсов, заглядывали в церковь. То есть побывали всюду, где может оказаться житель города в своей повседневной жизни.