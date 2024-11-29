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Зачем вдоль дорог строят заборы в Казахстане

В Казахстане тросовые ограждения тестируют для борьбы со снегозаносами на дорогах.

Источник: Официальный канал АО «НК «КазАвтоЖол»

В Актюбинской и Карагандинской областях установлены тросовые ограждения, чтобы повысить безопасность и предотвратить скопление снега на трассах, сообщает ИА El.kz.

На участках республиканских автодорог, наиболее подверженных снегозаносам, начата установка тросовых ограждений. Этот пилотный проект реализуется с целью повышения безопасности дорожного движения в зимний период. Общая протяжённость новых ограждений составляет 1300 метров, они размещаются вдоль осевой линии и на правой стороне дороги.

Тросовые ограждения эффективно предотвращают накопление снега на проезжей части и обочинах во время снегопадов и сильного ветра. Мировой опыт показывает, что такая технология требует минимального обслуживания и демонстрирует высокую эффективность в сложных погодных условиях.

По завершении пилотного проекта, на основе анализа его результатов и совместного решения государственных органов, будет определено, следует ли использовать данную технологию на других республиканских трассах Казахстана.