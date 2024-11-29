Зачем вдоль дорог строят заборы в Казахстане

Тросовые ограждения эффективно предотвращают накопление снега на проезжей части и обочинах во время снегопадов и сильного ветра. Мировой опыт показывает, что такая технология требует минимального обслуживания и демонстрирует высокую эффективность в сложных погодных условиях.