В Калининградской области в очередной раз временно перекроют федеральную трассу

В Калининградской области временно перекроют движение на федеральной трассе А-229. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения введут в субботу, 30 ноября, на 21 км автомагистрали Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. Время перекрытия движения — с 00:00 до 00:20.
«В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью дороги будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе А-229 в обоих направлениях одновременно. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Работы будут производиться в Гурьевском районе. Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место работ, а также смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения).
Ограничения на этой трассе уже вводили 20 ноября.