В Калининградской области в очередной раз временно перекроют федеральную трассу

«В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью дороги будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе А-229 в обоих направлениях одновременно. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.