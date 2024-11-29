Павлодарского подростка спустя трое суток нашли под Астаной и отправят в спецшколу

Как сообщает пресс-служба ведомства, почти каждый день появляются тревожные обращения о пропаже людей в полицию, а также такие сообщения публикуются в социальных сетях. Разыскивают людей самых разных возрастов — и взрослых, и детей.
В текущем году в Павлодарской области в розыске находились 56 без вести пропавших. Благодаря работе оперативников установлено местонахождение 41 человека. Кроме этого, были объявлены в розыск восемь несовершеннолетних, все найдены и возвращены домой.
«Причины остаются неизменными — проблемы в семье, переходный возраст, протест и любовь», — уточнили в ДП Павлодарской области.
К примеру, на днях в полицию обратилась мать студента колледжа, сообщив, что сын ушел из дома и до сих пор не вернулся.
«Установлено, что сын имеет неоднократные уходы, за что состоит на контроле полиции. По решению суда за такое поведение подросток определен в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в Серебрянск на шесть месяцев. Видимо, это и стало причиной ухода», — отметили в ведомстве.
Поисками несовершеннолетнего занимались сотрудники полиции, приданные силы, кинологи и волонтеры. Отрабатывались контакты и всевозможные места его местонахождения. В результате розыскных мероприятий оперативниками совместно с коллегами из столицы спустя трое суток подросток был найден под Астаной — в городе Косшы.
«Сам подросток пояснил, что, приехав в столицу, бесцельно бродил по торговым домам, развлекательным центрам и встречался со знакомыми», — рассказали в ДП Павлодарской области.
В настоящее время он передан матери. В полиции отметили, что решение суда будет исполнено и подросток в скором времени для коррекции поведения поедет в спецшколу.