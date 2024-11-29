Павлодарского подростка спустя трое суток нашли под Астаной и отправят в спецшколу

«Установлено, что сын имеет неоднократные уходы, за что состоит на контроле полиции. По решению суда за такое поведение подросток определен в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в Серебрянск на шесть месяцев. Видимо, это и стало причиной ухода», — отметили в ведомстве.