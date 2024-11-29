Таксисты Казахстана против объединения с автобусными парками

Об этом заявили на форуме «Такси Казахстан 2024», который прошел в Алматы. Организаторы форума — республиканское общественное объединение «Ассоциация такосмоторной и прокатной области Казахстана». Технологичный партнёр мероприятия — Яндекс Про, профессиональное приложение для водителей такси и курьеров.
Спикеры форума заявили, что таксисты нуждаются в отдельной саморегулируемой организации. Объединение с автобусными парками не будет продуктивным решением, так как автопарки и таксопарки имеют разные бизнес-модели и интересы.
Они отметили вероятность того, что из-за условий, которые будут продиктованы всем участникам рынка перевозок, многие из них могут уйти в тень. Эта ситуация негативно скажется на всём рынке и на экономике отрасли.
Председатель Ассоциации таксомоторной отрасли Казахстана Женис Мухиев отметил, что проблемы, которые назрели в сфере, нужно решать, исходя, прежде всего, из интересов всех участников рынка. Он отметил, что таксопарки приветствуют саморегуляцию рынка, но законопроект в нынешнем виде не готов к реализации, так как не проведён должный анализ ситуации.
«Сейчас законопроект объединяет автобусные парки, таксопарки и вокзалы, но, на наш взгляд, это некорректно, так как у нас много разночтений с коллегами по рынку. Мы за то, чтобы рынок регулировал себя сам, но и чтобы решение не принималось в спешке. Необходимо больше времени, чтобы опросить всех участников рынка, изучить и учесть их потребности и избежать социального недовольства. Наше мнение — должно быть несколько палат для каждого вида перевозок» Женис Мухиев.
Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек считает, что в нынешней редакции законопроект о саморегулирующихся организациях ущемляет конституционные права.
«Таксист может обратиться в Конституционный суд, потому что существует право на свободу объединений, и законопроект можно расценить как нарушение. В нём присутствуют неконституционные нормы, и эти нюансы нужно корректировать. Создание единой СРО для всех перевозчиков может вызвать рост тарифов. Не стоит регулировать такси и автобусы вместе, так как это разные виды деятельности» Бакытжан Базарбек.
В свою очередь, мажилисмен Мурат Абенов отметил, что социальные права таксистов не защищены.
«СРО в том виде, какой существует на данный момент, ситуацию не решит» Мурат Абенов.
В рамках форума также обсуждалась необходимость перевода парков такси на электромобили. Руководитель Яндекс Go в Казахстане Тайыр Байдуйсен отметил, что это отвечает актуальным запросам клиентов и поможет снизить выхлоп от автомобилей. В рамках форума бренд Яндекс Go объявил о запуске нового тарифа Electro — специально для электротакси.
Председатель Правления АО «СК “Freedom Finance Insurance” Азамат Керимбаев рассказал, что таксисты — отдельная тема для всех казахстанских страховщиков.
«По данным нашего внутреннего исследования, 80% пробега по городу накатывают автомобили, относящиеся к такси, грузовому и коммерческому транспорту. Поэтому для таких водителей необходимо пересматривать страховые тарифы в сторону повышения, так как они эксплуатируют средства вождения чаще, соответственно, риск попасть в ДТП для них выше» Азамат Керимбаев.
Директор по развитию платформенной занятости в Яндекс Go Наталья Москвитина отметила, что компания запустила пилотный проект по подключению к государственным платёжным и онлайн-системам для оформления всех необходимых отчислений и документов для ИП.
«Это решение удобно для всех участников процесса — для нашей компании, водителей и государства. Правда, есть нюанс, который нужно продумать: для получения акта выполненных работ и электронной счёта-фактуры нужен доступ к персональному компьютеру, а у 70% водителей этого нет. Сейчас в рамках пилотного проекта зарегистрированы 6000 водителей с ИП, а с них было уплачено 913 млн тенге налогов и социальных взносов. С 1 января 2025 года проект будет запущен для всех платформенных занятых нашего сервиса» Наталья Москвитина.
Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Олжас Анафин отметил, что цифровизация активно проникла на рынок труда и платформенная занятость поддерживается государством, так как имеет интеграции с платёжными системами и налоговыми онлайн-системами.
«Есть плюсы — удобство, скорость, гибкий график. Все платформенно занятые будут иметь отчисления в пенсионный фонд, налоговую, ОСМС и учёт стажа» Олжас Анафин.
Закредитованность водителей — отдельная тема, и спикер считает, что эту проблему можно решить, если таксисты будут более информированы о механизмах реструктуризации займа.