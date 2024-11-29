Таксисты Казахстана против объединения с автобусными парками

«Сейчас законопроект объединяет автобусные парки, таксопарки и вокзалы, но, на наш взгляд, это некорректно, так как у нас много разночтений с коллегами по рынку. Мы за то, чтобы рынок регулировал себя сам, но и чтобы решение не принималось в спешке. Необходимо больше времени, чтобы опросить всех участников рынка, изучить и учесть их потребности и избежать социального недовольства. Наше мнение — должно быть несколько палат для каждого вида перевозок» Женис Мухиев.