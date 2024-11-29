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Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» посетит поселки Хабаровского края

Врачи проведут бесплатные обследования и консультации для местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» начал очередной маршрут по Дальневосточной магистрали. За 15 дней врачи передвижного центра посетят 11 станций в Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«В “поликлинике на колесах” жители смогут пройти обследования, сделать маммографию, УЗИ, а также получить консультации терапевта, хирурга, эндокринолога, педиатра и других специалистов», — рассказали в минздраве Хабаровского края.

Прием ведется бесплатно в порядке живой очереди. Для визита понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС. С начала года поезд провел около 20 тысяч приемов. Завершится рейс 13 декабря в Хабаровске.

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