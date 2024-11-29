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Мошенники обманывают белорусов от имени «Белпочты»

Минчане ждали посылку, а попали на аферистов, действовавших от имени «Белпочты».

Источник: Комсомольская правда

В минской милиции рассказали, что трое горожан, ожидавших посылку, попали на мошенников, действовавших от имени «Белпочты».

Минчанам пришло СМС-сообщение якобы от службы доставки «Белпочты» о поступлении на склад посылки.

В сообщении была прикреплена ссылка, перейдя по которой необходимо было уточнить информацию об адресе получателя и личные данные. Потерпевшие действительно ждали посылки. Они поверили и перешли по ссылке.

«После регистрации и ввода данных банковских карт для оплаты услуги по корректировке установочных данных со счетов заявителей в общей сложности было списано около 2000 рублей», — сообщили в милиции.

Правоохранители предупреждают, что информацию о поступлении посылки можно уточнить в ближайшем почтовом отделении. Кроме того, проверить ее статус можно на официальном сайте «Белпочты».

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