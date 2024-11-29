Мошенники обманывают белорусов от имени «Белпочты»

В минской милиции рассказали, что трое горожан, ожидавших посылку, попали на мошенников, действовавших от имени «Белпочты».
Минчанам пришло СМС-сообщение якобы от службы доставки «Белпочты» о поступлении на склад посылки.
В сообщении была прикреплена ссылка, перейдя по которой необходимо было уточнить информацию об адресе получателя и личные данные. Потерпевшие действительно ждали посылки. Они поверили и перешли по ссылке.
«После регистрации и ввода данных банковских карт для оплаты услуги по корректировке установочных данных со счетов заявителей в общей сложности было списано около 2000 рублей», — сообщили в милиции.
Правоохранители предупреждают, что информацию о поступлении посылки можно уточнить в ближайшем почтовом отделении. Кроме того, проверить ее статус можно на официальном сайте «Белпочты».
Ранее мы писали, граждане Беларуси не будут сдавать биометрические данные в аэропортах Москвы.
Еще узнайте, что главная конкурентка белоруски Соболенко — полька Свентек — сдала положительный допинг-тест.
Прочитайте также про индекс борща в Минске в ноябре 2024: какие цены на продукты для самого народного супа на рынке и в магазинах.