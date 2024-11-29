У пассажира из ОАЭ изъяли 93 коралла на таможне в Новосибирска

Пассажир прилетел из Дубая и последовал в Толмачево по зеленому коридору, это сигнализирует об отсутствии при себе товаров для декларирования. Однако в ходе таможенного контроля в чемодане гражданина был найден 1 килограмм фрагментов морских кораллов.