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У пассажира из ОАЭ изъяли 93 коралла на таможне в Новосибирска

На таможне в аэропорту Толмачево у пассажира из ОАЭ изъяли 93 фрагмента коралла.

Источник: Сибирское таможенное управление

Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Пассажир прилетел из Дубая и последовал в Толмачево по зеленому коридору, это сигнализирует об отсутствии при себе товаров для декларирования. Однако в ходе таможенного контроля в чемодане гражданина был найден 1 килограмм фрагментов морских кораллов.

Эти кораллы находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Их ввоз на территорию РФ без разрешительных документов запрещен.

Кораллы были изъяты и отправлены на экспертизу.

С начала 2024 года сотрудники таможни разных регионов Сибири выявили более 400 тысяч пачек табачной продукции без акцизной марки. Подробнее в материале МК в Новосибирске.

таможня