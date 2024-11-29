У пассажира из ОАЭ изъяли 93 коралла на таможне в Новосибирска

Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Пассажир прилетел из Дубая и последовал в Толмачево по зеленому коридору, это сигнализирует об отсутствии при себе товаров для декларирования. Однако в ходе таможенного контроля в чемодане гражданина был найден 1 килограмм фрагментов морских кораллов.
Эти кораллы находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Их ввоз на территорию РФ без разрешительных документов запрещен.
Кораллы были изъяты и отправлены на экспертизу.
С начала 2024 года сотрудники таможни разных регионов Сибири выявили более 400 тысяч пачек табачной продукции без акцизной марки. Подробнее в материале МК в Новосибирске.