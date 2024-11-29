Все об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма

«С 29 ноября по 1 декабря в информационном павильоне парка “Зарядье” пройдут “Дни Республики Крым в Москве”. Министерство курортов и туризма Крыма презентует возможности зимнего отдыха в Крыму», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Москвичи и гости столицы смогут подробнее узнать о туристическом потенциале полуострова, об экскурсиях зимой и культурно-развлекательной программе, подготовленной в рамках спецпроекта «Новый год в Крыму как дома!».
Ежедневно, с 10:00 до 20:00 часов, сотрудники профильного ведомства, представители муниципалитетов и турбизнеса будут организовывать для туристов интерактивную программу с мастер-классами, иммерсионными презентациями и дегустациями. Все желающие смогут нарисовать открытку вином, собрать чай из крымских трав, поучаствовать в улиточных бегах и попытаться выиграть путевку в Крым.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.
Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в республике увеличился более чем в два раза.