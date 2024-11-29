Все об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма

Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в республике увеличился более чем в два раза.