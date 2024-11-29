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Все об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. В парке «Зарядье» стартуют «Дни Республики Крым в Москве», в рамках которых будут презентованы возможности отдыха в регионе зимой. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов и туризма региона.

Источник: РИА "Новости"

«С 29 ноября по 1 декабря в информационном павильоне парка “Зарядье” пройдут “Дни Республики Крым в Москве”. Министерство курортов и туризма Крыма презентует возможности зимнего отдыха в Крыму», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Москвичи и гости столицы смогут подробнее узнать о туристическом потенциале полуострова, об экскурсиях зимой и культурно-развлекательной программе, подготовленной в рамках спецпроекта «Новый год в Крыму как дома!».

Ежедневно, с 10:00 до 20:00 часов, сотрудники профильного ведомства, представители муниципалитетов и турбизнеса будут организовывать для туристов интерактивную программу с мастер-классами, иммерсионными презентациями и дегустациями. Все желающие смогут нарисовать открытку вином, собрать чай из крымских трав, поучаствовать в улиточных бегах и попытаться выиграть путевку в Крым.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.

Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в республике увеличился более чем в два раза.

туризм и отдых