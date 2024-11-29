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Свиные котлеты с мясом птицы производили на предприятии в Ростовской области

Свиные котлеты с подозрительным мясом птицы нашли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области одно из предприятий поймали на нарушении при производстве полуфабрикатов свиных котлет. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как выяснилось, неправильное оформление продукции заметили в системе «Меркурий».

— Документация оформлялась на 10 кг котлет из свинины. Однако при производстве также использовалось 3,5 кг сырья из мяса птицы. Это ухудшило прослеживаемость товара, — пояснили в Россельхознадзоре.

Специалисты надзорного ведомства направили предупреждение работнику, который занимался оформлением электронной документации. Также предостережение вынесли предприятию. Производственные бумаги на продукцию были аннулированы.