В Новосибирске ограничат доступ автомобилей к берегу Оби в Бугринском лесу

В целях повышения безопасности и улучшения экологического состояния территории Новосибирска, власти приняли решение ограничить проезд автомобилей к берегам Оби в районе Бугринского леса, сообщают на сайте «vn.ru».
В ближайшее время въезд автотранспорта в лесополосу будет ограничен на улицах Тульской, Магнитогорской и Тракторной. На улице Магнитогорской будет установлен шлагбаум, а для контроля за соблюдением ограничений будет создана охрана. В районе улицы Тульской установят специальные ограничительные сваи. Для информирования населения об изменениях в организации дорожного движения в деревне Бугры разместят информационные таблички.
Представители общественной организации «Бугринский комитет» надеются, что данные меры помогут снизить уровень криминальной активности и улучшить состояние береговой зоны, учитывая, что в прошлом были зафиксированы случаи отравления животных наркотическими веществами. В планах на следующий год — организация постоянного патрулирования территории.