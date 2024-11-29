В Новосибирске ограничат доступ автомобилей к берегу Оби в Бугринском лесу

В ближайшее время въезд автотранспорта в лесополосу будет ограничен на улицах Тульской, Магнитогорской и Тракторной. На улице Магнитогорской будет установлен шлагбаум, а для контроля за соблюдением ограничений будет создана охрана. В районе улицы Тульской установят специальные ограничительные сваи. Для информирования населения об изменениях в организации дорожного движения в деревне Бугры разместят информационные таблички.