Новосибирские учёные разработали устройство для костной регенерации

— Разработка предназначена для изготовления опороспособного аутокостного трансплантата без дополнительного хирургического вмешательства. Устройство может использоваться для выполнения межтелового спондилодеза при лечении дегенеративных поражений позвоночника, а также при хирургическом лечении суставов верхних и нижних конечностей, в том числе в эндопротезировании, — поясняет учёный секретарь ННИИТО, кандидат медицинских наук Анастасия Иванова.