Новосибирские учёные разработали устройство для костной регенерации

Специалисты новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна создали устройство для изготовления костного трансплантата. Свою разработку эксперты представили на ярмарке в Москве. С его помощью можно изготовить костный аутотрансплантат во время операции, используя полученную костную крошку.
— Разработка предназначена для изготовления опороспособного аутокостного трансплантата без дополнительного хирургического вмешательства. Устройство может использоваться для выполнения межтелового спондилодеза при лечении дегенеративных поражений позвоночника, а также при хирургическом лечении суставов верхних и нижних конечностей, в том числе в эндопротезировании, — поясняет учёный секретарь ННИИТО, кандидат медицинских наук Анастасия Иванова.
Устройство отличается от аналогов обеспечением большой силой прижатия, что гарантирует однородный состав трансплантата. Разработка вызвала интерес среди организаторов здравоохранения и компаний.