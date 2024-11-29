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СК опубликовал видео допроса сына красноярского бизнесмена Егорова

Антон Егоров, младший сын владельца «Сибиряка» Владимира Егорова, был задержан по подозрению в мошенничестве при модернизации завода в Красноярском крае.

Источник: Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал кадры допроса Антона Егорова, сына красноярского бизнесмена и главы скандальной строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова.

Антона Егорова задержали по подозрению в мошенничестве при модернизации красноярского асфальтобетонного завода. По версии следствия, подозреваемый незаконно получил 98 миллионов рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.

В отношении Антона Егорова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, владельца «Сибиряка» Владимира Егорова арестовали по уголовному делу о мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе в Красноярске.

СК