СК опубликовал видео допроса сына красноярского бизнесмена Егорова

Следственный комитет опубликовал кадры допроса Антона Егорова, сына красноярского бизнесмена и главы скандальной строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова.
Антона Егорова задержали по подозрению в мошенничестве при модернизации красноярского асфальтобетонного завода. По версии следствия, подозреваемый незаконно получил 98 миллионов рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.
В отношении Антона Егорова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Напомним, владельца «Сибиряка» Владимира Егорова арестовали по уголовному делу о мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе в Красноярске.