В 2-х районах Новосибирска ввели ограничения движения

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 28 ноября по 10 декабря: возле Костычева, 10 проезжая часть закрывается.
С 28 ноября по 13 декабря: возле Дунайской, 15 проезжая часть сужается на 2,5 метра.
Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах. Мэрия Новосибирска призывает водителей быть осторожными: обращать внимание на знаки и информационные щиты.
Ограничитель для фур снова снесли на Хилке в Новосибирске. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.