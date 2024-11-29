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В 2-х районах Новосибирска ввели ограничения движения

В Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 28 ноября по 10 декабря: возле Костычева, 10 проезжая часть закрывается.

С 28 ноября по 13 декабря: возле Дунайской, 15 проезжая часть сужается на 2,5 метра.

Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах. Мэрия Новосибирска призывает водителей быть осторожными: обращать внимание на знаки и информационные щиты.

Ограничитель для фур снова снесли на Хилке в Новосибирске. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.