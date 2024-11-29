Воронежский микрорайон Шилово стал комфортнее для пешеходов и водителей

Напомним, ранее мэр города Сергей Петрин в своем телеграм-канале сообщал, что в Воронеже продолжается работа над дорожными проектами по улучшению инфраструктуры города. В частности, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведётся реконструкция магистралей, включая микрорайон Шилово. Работы планировалось завершить к декабрю текущего года. По состоянию на 25 ноября там велось уже строительство тротуаров с пандусами и монтаж наружного электроосвещения. Глава города пообещал, что там, в том числе, будет традиционно выполнено озеленение.