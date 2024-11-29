Воронежский микрорайон Шилово стал комфортнее для пешеходов и водителей

Кроме того, в районе были модернизированы светофоры. Они теперь синхронизированы между собой через автоматизированную систему управления, которая позволяет создавать «зелёный коридор». Благодаря этому автомобили смогут двигаться более равномерно, избегая лишних остановок. Светофоры настроены таким образом, чтобы учитывать периоды повышенной нагрузки на дорожную сеть, особенно в утренние и вечерние часы пик.
Водителей просят помнить о необходимости соблюдения правил безопасности: остановки перед пешеходными переходами, соблюдение требований дорожных знаков и разметки остаются обязательными.
Городские власти подчеркивают, что все эти меры направлены на улучшение транспортной доступности района без ущерба для безопасности участников дорожного движения. Центр организации дорожного движения будет продолжать контролировать ситуацию и при необходимости вносить коррективы.
Напомним, ранее мэр города Сергей Петрин в своем телеграм-канале сообщал, что в Воронеже продолжается работа над дорожными проектами по улучшению инфраструктуры города. В частности, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведётся реконструкция магистралей, включая микрорайон Шилово. Работы планировалось завершить к декабрю текущего года. По состоянию на 25 ноября там велось уже строительство тротуаров с пандусами и монтаж наружного электроосвещения. Глава города пообещал, что там, в том числе, будет традиционно выполнено озеленение.