Движение ограничат на одной из самых оживлённых улиц Алматы

В акимате Алматы сообщили, что в ночь с 29 на 30 ноября, с 00:00 до 23:00 1 декабря, по ул. Жандосова на пересечении с ул. Пролетарской частично будет ограничено движение авотранспорта. Это связано с прокладкой канализационных сетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городских властей.