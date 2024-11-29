Вмешательство Демешина ускорило работу мэрии Хабаровска по уборке снега с улиц

Снег, который обрушился на Хабаровск, создал пробки на дорогах, пешеходам тоже трудно передвигаться по тротуарам. Техника работает, дворники метут, но город весь в снегу — привычная уже картина. В ночь на 29 ноября, по данным мэрии краевой столицы, на очистку улиц вышло 42 единицы спецтехники.
Накануне мэр Хабаровска поручил службам благоустройства продолжать уборку снега днем и ночью до приведения улиц и дворов в нормативное состояние. Особое внимание — дорогам с общественным транспортом, так как ожидается похолодание.
В числе приоритетных — дороги на Пионерской, Павла Морозова, проспекте 60-летия Октября, а также улицы Южного микрорайона. К уборке тротуаров продолжат привлекать мужской коллектив администрации Хабаровска, представителей организаций, студентов.
— Погодные условия снова стали проверкой на прочность для многих наших муниципальных руководителей, — написал в своём Телеграм-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. — Я получаю массу жалоб. В мэрии краевого центра сообщают, что сегодня на дорогах работают 50 единиц техники. У нас столько же обеспечивают порядок на всех дорогах региона! Хабаровчане видят, что расчищены более-менее центральные улицы. Но у нас везде люди живут! Это безобразное управление процессом, и я требую исправить эту ситуацию в ближайшее время. Если сейчас всё это не убрать с тротуаров, они обязательно в сплошной каток, это мы, что называется, уже проходили. И каждый раз возникает вопрос: а кто должен чистить город от наледи? В проблеме разбирался корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске больше ста управляющих компаний и почти столько же ТСЖ. По нормативным требованиям, дворники должны в течение 12 часов после того, как выпал снег, почистить дворы. И прежде всего посыпать скользкие места, спуски и лестницы. Однако во многих случаях ничего подобного не происходит. Понятно, люди возмущены. Наказан ли кто-нибудь за то, что они тротуары стали ледяными горками, особенно на спусках и подъемах? В том смысле, подвигли ли кого-то все-таки почистить места передвижения пешеходов? Как известно, прилегающие территории к магазинам, кинотеатрам, аптекам и прочим офисам — зона ответственности собственников. Это они должны выйти на улицу и почистить снег, а заодно убрать лед. Но тут-то и возникают проблемы.
— Уже два года постановлением правительства введен мораторий на контрольно-надзорные мероприятия и наказания, — рассказал нашему изданию начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства администрации Хабаровска Владимир Шубич. — Чтобы привлечь к ответственности владельца компании, надо взять разрешение в прокуратуре на проверку, а оно может быть обосновано только двумя вескими основаниями: причинение тяжкого вреда здоровью или вреда материального. Если такой угрозы нет, прокуратура разрешение ни за что не даст.
Как объяснил мой собеседник, они все же нашли способ контролировать состояние дорог и тротуаров, они стали выдавать предписание, а вот за его невыполнение предприятия наказывают. Но предписание вежливо учитывает финансовое положение маленькой клиники или кафе, наличие у них техники и объем работ. То есть у собственника надо прежде уточнить, может ли он почистить тротуар от наледи? Есть ли у него дворник или он работает только на полставки? Получается, что уборка растягивается на несколько дней. Так что пешеходам остается только крепче держаться на льду и входить в положение собственников. Управляющие компании тоже хитрят. Они чистят дворы не спеша. На какие дома выдали предписания, те они и чистят. А потому, по признанию Владимира Шубича, мужчины мэрии по пятницам выходят сами на улицу с метлами и ледоколами. У них санитарная пятница. На прошлой неделе его сотрудники утюжили тротуар от улицы Ленина до Уссурийского бульвара.
Начальник отдела жилищного надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Сергей Бокаевский подтвердил, что мэрия действительно связана по рукам и ногам. Быстрее снег растает, чем они получат разрешение привлечь кого-то к ответственности. А вот прокуратура вправе проинспектировать городские территории, особенно те, которые не разграничены, то есть там нет собственника. Они найдут кого привлечь к административной ответственности. Понятно, что заваливать жалобами на неочищенные тротуары и неубранный снег прокуратуру было бы не совсем правильно. У нее свои дела. Для этого есть мэрия, которая отвечает за порядок в городе. Сделать это можно через сайт администрации Хабаровска, написать непосредственно мэру. И вам обязательно ответят.
А еще можно обратиться в госжилнадзор по номеру