Вмешательство Демешина ускорило работу мэрии Хабаровска по уборке снега с улиц

— Погодные условия снова стали проверкой на прочность для многих наших муниципальных руководителей, — написал в своём Телеграм-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. — Я получаю массу жалоб. В мэрии краевого центра сообщают, что сегодня на дорогах работают 50 единиц техники. У нас столько же обеспечивают порядок на всех дорогах региона! Хабаровчане видят, что расчищены более-менее центральные улицы. Но у нас везде люди живут! Это безобразное управление процессом, и я требую исправить эту ситуацию в ближайшее время. Если сейчас всё это не убрать с тротуаров, они обязательно в сплошной каток, это мы, что называется, уже проходили. И каждый раз возникает вопрос: а кто должен чистить город от наледи? В проблеме разбирался корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».

В Хабаровске больше ста управляющих компаний и почти столько же ТСЖ. По нормативным требованиям, дворники должны в течение 12 часов после того, как выпал снег, почистить дворы. И прежде всего посыпать скользкие места, спуски и лестницы. Однако во многих случаях ничего подобного не происходит. Понятно, люди возмущены. Наказан ли кто-нибудь за то, что они тротуары стали ледяными горками, особенно на спусках и подъемах? В том смысле, подвигли ли кого-то все-таки почистить места передвижения пешеходов? Как известно, прилегающие территории к магазинам, кинотеатрам, аптекам и прочим офисам — зона ответственности собственников. Это они должны выйти на улицу и почистить снег, а заодно убрать лед. Но тут-то и возникают проблемы.