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Ёлочные базары начнут работать в Нижнем Новгороде 10 декабря

Продажа ёлок будет организована в пяти районах.

Источник: Unsplash.com

Площадки по реализации новогодних елей и елочных украшений будут (0+) работать в Нижнем Новгороде с 10 по 31 декабря, сообщили ИА «Время Н» в городском департаменте развития предпринимательства.

Приобрести главный символ Нового года можно будет в:

  • Автозаводском районе — улица Маковского (у дома № 17), улица Космическая (у дома № 58А), Южное шоссе (дом № 35 — у ТЦ «Перекресток»), улица Плотникова (у дома № 4А — у автостоянки), улица Львовская (дом № 7);
  • Нижегородском районе — улица Костина (дом № 13 — у входа в Средной рынок), улица Усилова (у дома № 3/3), улица Германа Лопатина (дом № 6 — в районе магазина «Магнит»);
  • Приокском районе — площадь Маршала Жукова (около дома № 7);
  • Московском районе — улица Чаадаева (у дома № 28 — ТЦ «Вишневый сад»), улица Березовская (дом № 81 — у ТЦ «Серпантин»);
  • Советском районе — улица им. Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2».

«Перечень может претерпеть изменения. Торговые площадки будут предоставлены предпринимателям по итогам аукционов, организованных департаментом. Итоги будут подведены в ближайшие дни», — уточняется в сообщении.