Назначен директор воронежской спортшколы по волейболу имени Паткина

— Он знает о волейболе не понаслышке. Надеюсь, опыт Алексея Валерьевича поможет вывести нашу спортивную школу на новый уровень, придаст дополнительный стимул в развитии столь яркого и динамичного вида спорта, как волейбол. Тем более что наш регион славен своими волейбольными традициями и именами. Верю, что новый руководитель сможет воплотить задуманное в жизнь. Желаю ему многих успехов в труде на благо воронежского спорта, — отметил Павел Чибисов.