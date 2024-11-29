Назначен директор воронежской спортшколы по волейболу имени Паткина

Новым директором воронежской спортивной школы по волейболу имени Владимира Паткина стал Алексей Картаев. Кандидат в мастера спорта РФ уже подписал трудовой договор. Об этом в своем telegram-канале сообщил министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов в пятницу, 29 ноября.
Алексей Картаев — мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призер чемпионата России высшей лиги «А» в составе воронежского «Кристалла» (сезон 2000−2001), серебряный призер Чемпионата Республики Казахстан (в составе команды «УМЗ-Алтай», сезон 2004−2005). Тренерский опыт — более 10 лет.
— Он знает о волейболе не понаслышке. Надеюсь, опыт Алексея Валерьевича поможет вывести нашу спортивную школу на новый уровень, придаст дополнительный стимул в развитии столь яркого и динамичного вида спорта, как волейбол. Тем более что наш регион славен своими волейбольными традициями и именами. Верю, что новый руководитель сможет воплотить задуманное в жизнь. Желаю ему многих успехов в труде на благо воронежского спорта, — отметил Павел Чибисов.
Предыдущий директор спортивной школы по волейболу имени Паткина, директор женского волейбольного клуба «Воронеж» Левон Джагинян, умер в августе 2023 года. Исполняющим обязанности директора была Лилия Неробеева.