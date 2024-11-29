Создана суперкомпьютерная модель влияния климата на почву и растения

«Внедрение такой модели в составе национальной климатической модели позволит более реалистично моделировать климат и прогнозировать его изменения на территории России с учетом естественных и антропогенных факторов. В будущем, к примеру, можно будет оценивать влияние тех или иных решений в области регулирования выбросов на состояние климатической системы. С учетом сложности климатической системы, прогноз этой реакции возможен только с учетом локальных процессов в деятельном слое суши, которые мы моделируем», — сказал Варенцов корреспонденту ТАСС, пояснив, что созданная модель, как и другие системы в этой области, постоянно совершенствуется.