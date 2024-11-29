Создана суперкомпьютерная модель влияния климата на почву и растения

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Российские ученые создали суперкомпьютерную модель деятельного слоя суши (почвы, озер и растительности), которая поможет прогнозировать влияние климатических изменений на состояние экосистем. Ожидается, что она станет частью национальной климатической модели и национальной системы климатического мониторинга и прогноза, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерного моделирования природно-климатических процессов Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Варенцов.
Вместе с учеными МГУ авторами модели, получившей название TerM (Terrestrial Model), выступили специалисты Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН. Разработка использует результаты расчетов, выполненные на суперкомпьютере «Ломоносов-2». Этот вычислитель позволяет ускорить обработку информации в тысячи раз по сравнению с персональным компьютером.
«Внедрение такой модели в составе национальной климатической модели позволит более реалистично моделировать климат и прогнозировать его изменения на территории России с учетом естественных и антропогенных факторов. В будущем, к примеру, можно будет оценивать влияние тех или иных решений в области регулирования выбросов на состояние климатической системы. С учетом сложности климатической системы, прогноз этой реакции возможен только с учетом локальных процессов в деятельном слое суши, которые мы моделируем», — сказал Варенцов корреспонденту ТАСС, пояснив, что созданная модель, как и другие системы в этой области, постоянно совершенствуется.
Исследователь также рассказал про другую разработку в области моделирования погоды и климата — новую ИИ-модель, которая позволяет прогнозировать эффект так называемого городского острова тепла. Остров тепла — это локальная температурная аномалия в городах, которая может усиливать тепловой стресс и создавать дополнительные риски для здоровья горожан в условиях летней жары. Для построения этой модели используется новый суперкомпьютер «МГУ-270», ориентированный на ИИ-задачи.
«Вначале мы разработали модель для центра Москвы, а потом доработали ее, и теперь наша система позволяет получить карту температурах аномалий для всей Московской агломерации. По точности прогноза она сопоставима с классическими подходами и может использоваться для анализа температурных изменений в мегаполисах», — заключил представитель МГУ.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.