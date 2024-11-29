Мошенники придумали очередную схему обмана в Иркутской области

Мошенники придумали новый способ обмана. Жители Иркутской области получают письма, в которых сказано: «Зафиксирована подозрительная попытка входа в аккаунт, для предотвращения взлома позвоните по указанному номеру». Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.
Перезвонивших людей аферисты убеждают в том, что они работают в службе поддержки госуслуг. Затем дают рекомендации, после выполнения которых жертва сообщает сведения, необходимые для доступа к аккаунту.
— Эту информацию могут использовать для различных целей. Например, для оформления займов, получения персональных данных, доступа к мобильному банку, — уточнили в ведомстве.
Напомним, настоящая служба поддержки никогда не просит номера карт, коды и пароли. Если есть вероятность того, что мошенники получили доступ к кабинету, то стоит самостоятельно войти в аккаунт, сменить пароль и настроить двухфакторную аутентификацию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четверо жителей Братска отдали лжеэнергетикам почти 900 тысяч рублей.