Мошенники придумали очередную схему обмана в Иркутской области

Напомним, настоящая служба поддержки никогда не просит номера карт, коды и пароли. Если есть вероятность того, что мошенники получили доступ к кабинету, то стоит самостоятельно войти в аккаунт, сменить пароль и настроить двухфакторную аутентификацию.