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Эксперт назвала стоимость предновогоднего корпоратива: 50−330 рублей с человека

Предновогодний корпоратив в Беларуси будет стоить от 50 до 330 рублей с человека.

Источник: Комсомольская правда

За месяц до Нового года вовсю идет подготовка к празднику, в том числе к корпоративным вечеринкам, стоимость участия в которых, варьируется в пределах 50−330 белорусских рублей, пишет БелТА.

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ, рассказала журналистам, что на праздники планируется продление режима работы более 250 торговых объектов и более 280 объектов общественного питания.

И, конечно же, в ресторанах и кафе вовсю идет прием заказов на организацию праздничных вечеринок.

Сообщается, что ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий — от 50 до 330 белорусских рублей с человека в зависимости от формата проведения. Специалист МАРТ отметила, что в новогоднюю ночь стоимость может быть немного выше.

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