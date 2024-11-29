Эксперт назвала стоимость предновогоднего корпоратива: 50−330 рублей с человека

За месяц до Нового года вовсю идет подготовка к празднику, в том числе к корпоративным вечеринкам, стоимость участия в которых, варьируется в пределах 50−330 белорусских рублей, пишет БелТА.
Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ, рассказала журналистам, что на праздники планируется продление режима работы более 250 торговых объектов и более 280 объектов общественного питания.
И, конечно же, в ресторанах и кафе вовсю идет прием заказов на организацию праздничных вечеринок.
Сообщается, что ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий — от 50 до 330 белорусских рублей с человека в зависимости от формата проведения. Специалист МАРТ отметила, что в новогоднюю ночь стоимость может быть немного выше.
Ранее мы писали, граждане Беларуси не будут сдавать биометрические данные в аэропортах Москвы.
Еще узнайте, что главная конкурентка белоруски Соболенко — полька Свентек — сдала положительный допинг-тест.
Прочитайте также про индекс борща в Минске в ноябре 2024: какие цены на продукты для самого народного супа на рынке и в магазинах.