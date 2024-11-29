Пасмурную погоду и −3 градуса прогнозируют на выходных в Ростове

Облачность с прояснениями и небольшой минус ожидаются в Ростове-на-Дону на грядущих выходных, 30 ноября и 1 декабря. Об этом говорится в прогнозе донских синоптиков.
— Температура воздуха ночью установится в пределах от −3 до −4, днем будет до +2 градусов. Ветер северо-восточный и восточный 3−8 м/с, — сообщили жителям донской столицы.
В целом по региону в указанный период ночная температура воздуха будет варьироваться от 0 до −5, при прояснениях будет до −7, днем — от −2 до +3 градусов. Ветер обещают северо-восточный и восточный 3−8 м/с, днем 1 декабря по югу порывы могут достигать 10−12 м/с.
Добавим существенных осадков в субботу и воскресенье не ожидается. При этом по ночам и утром местами возможны туман, изморозь и гололедица на дорогах.