На волнах зелёного шума: песни со звуками дождя и ветра

Звуки дождя и ветра способствуют расслаблению и хорошему сну. Услышать эти звуки можно не только на природе. Музыканты порой встраивают шум дождя и ветра в свои произведения. Мы собрали плейлист из таких треков для отдыха.
Шум дождя оказывает успокаивающий эффект.
Скорее всего, вам случалось ощущать приятную меланхолию и успокоение под стук дождевых капель за окном. Американский специалист в области психического здоровья, доктор Эмели Мендес, рассказывает, что человеческий мозг определяет звук дождя как безопасный. Вероятно, в давние времена дождь означал доступ к воде и обилие урожая. Его звук стимулирует парасимпатическую нервную систему, благодаря чему организм расслабляется и восстанавливается, снижается уровень стресса и напряжения. Кроме того, стук капель помогает заснуть и улучшает качество сна.
Шум ветра, как и шум дождя, относится к низкочастотным звукам, помогающим человеку избавляться от стресса. Ветер, дождь, пение птиц, текущая вода — это всё зелёный, то есть природный, естественный шум. Он может образовывать «акустическое одеяло», «укрывающее» нас от индустриальных звуков — автомобилей, стройки и т. п. Через него мы получаем сигнал, что находимся в безопасной среде.
Eminem — Stan.
Песня-феномен об одержимом фанате — одно из самых известных произведений американского рэпера. Удивительна она не только тонко продуманной лирикой, но и тем, как звуковые эффекты вплетаются в музыкальное полотно. История, рассказанная в треке, довольно жуткая, но звуки ливня и грома навевают не только тоску, но и ощущение уюта и трогательности. Тем более что в семпле с женским вокалом из композиции Thank You певицы Dido есть слова о дожде, который застилает окно лирической героини. Фотография любимого на стене — её избавление от грусти. Как и у несчастного Стэна. В итоге фрагмент, взятый у Dido, делает персонажа почти симпатичным.
The Doors — Riders on the Storm Участники группы The Doors.
Joel B/CC BY-SA 4.0.
Трек с названием «Оседлавшие шторм» не мог обойтись без соответствующих звуковых эффектов. При этом сопровождающий всю песню шум дождя и грома клавишник Рэй Манзарек воссоздавал на родес-пиано — электрическом пианино с металлическими пластинами.
Дождь уравновешивает и тревожный текст о потерянности и жизненных «скитаниях». Тогда как шёпот Джима Моррисона поверх своего же вокала передаёт томность, которая присуща людям, познавшим жизнь. Исполнитель записал хит перед своей смертью в июле 1971-го, это его последняя композиция.
Fever Tree — Come With Me (Rainsong).
Кому, как не психоделик-рокерам, знать про использование подобных шумов в музыке. У американской команды из 70-х дождь и отдалённая гроза обрамлены нежнейшей гитарой, виолончелями, скрипками и клавишными. Всё это создает идеальную звуковую форму для песни о противостоянии влюблённых всему миру. «Мы вошли в этот замок из дождя» Владимира Преснякова — примерно о том же, но поп-джазовым языком.
Bjarla — Vinden Участники группы Bjarla.
Страница группы Bjarla в VK.
Слияние дождя и ветра в треке из одноимённого EP московской группы, работающей в жанре нордического фолка и эмбиента. В умиротворяющей композиции есть только гитара, лира и доносящийся откуда-то издалека природный шум, по-видимому полученный при помощи флейт. То, что нужно, если хотите заснуть на берегу моря или в домике на заснеженной равнине.
Nick Cave & the Bad Seeds — Lovely Creature.
Необычный взгляд на шум ветра в песне Ника Кейва и его коллектива сотворяет особый мир, где лирический герой встречает незнакомку и уводит её куда-то далеко. «Безумные, стонущие ветра» на фоне в данном случае создают переживание увлекательного путешествия и могут погрузить в сон, как сказка на ночь от дедушки. По воспоминаниям басиста Мартина Кейси, Ник просто начал напевать трек во время проверки микрофонов.
The Cure — The Same Deep Water As You Выступление группы The Cure.
Lorena Sopana/globallookpress.com.
Это произведение солист The Cure Роберт Смит называет особенным и личным. По словам артиста, во время записи вокала он был очень подавлен, но на следующее утро уже ничего не чувствовал, что расстроило его ещё больше. Печальная баллада о невозможности людей быть вместе оказывается более сложной историей о том, насколько нереально оправдать чужие ожидания. Медитативный шум дождя и оглушительный гром в конце передают ощущение того, как герой тонет в пучине непонимания и несбыточности.
Burial — Night Bus.
Пожалуй, пока никому не удавалось передать состояние одинокой, сонной поездки в ночном автобусе в дождливую погоду лучше, чем загадочному британскому электронщику. В этой полностью инструментальной эмбиент-композиции из одноимённого дебютника Burial только-только пробиваются голосовые семплы, позже ставшие его отличительной чертой. Стену дождя артист взял из трека Rings Around Saturn своего драм-н-бейс-коллеги Photek.
Кстати, из «эстетики ночного автобуса» родилось целое направление в музыке, которое так и называется night bus. «В этом есть определённая эмоция. Как и в том, что вы берёте чизбургер в 2:30 ночи. И в том, как горят огни и идёт дождь», — объясняет исполнитель и теоретик этого стиля Крис Отт.
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