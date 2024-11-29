На волнах зелёного шума: песни со звуками дождя и ветра

Песня-феномен об одержимом фанате — одно из самых известных произведений американского рэпера. Удивительна она не только тонко продуманной лирикой, но и тем, как звуковые эффекты вплетаются в музыкальное полотно. История, рассказанная в треке, довольно жуткая, но звуки ливня и грома навевают не только тоску, но и ощущение уюта и трогательности. Тем более что в семпле с женским вокалом из композиции Thank You певицы Dido есть слова о дожде, который застилает окно лирической героини. Фотография любимого на стене — её избавление от грусти. Как и у несчастного Стэна. В итоге фрагмент, взятый у Dido, делает персонажа почти симпатичным.