Дуэт Disclosure и рэпер Pa Salieu выпустили песню King Steps

Pa Salieu поделился своими эмоциями от необычного сотрудничества. «Я африканский инопланетянин, и я знаю, что гэридж — это не тот жанр, которого люди могут ожидать от меня, но это то, что означает быть инопланетянином, переезжать с планеты на планету, от звука к звуку», — слова музыканта цитирует издание NME.