Глава СКР контролирует дело о мошенничестве с домом семьи из Иркутска

А доводы в сюжете были следующие. Семейная пара купила дом у помощника одного из депутатов. По документам на все было хорошо, только в реальности земля с недостроем принадлежит жительнице Китая. Она то и пытается вернуть ее назад. Уголовное дело о мошенничестве завели в 2022 году. В начале текущего семейная пара была признана потерпевшими, а помощник подозреваемым.