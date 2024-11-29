Глава СКР контролирует дело о мошенничестве с домом семьи из Иркутска

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль дело семьи из Иркутска, после репортажа НТВ. Как рассказала семейная пара в эфире телеканала, участок с недостроем они купили в 2019 году. Тогда сибиряки продали единственную квартиру и приобрели недвижимость. Только теперь жилье требует назад владелец по документам.
— В эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось о мошеннических действиях в отношении семьи в Иркутской области. Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад по доводам, озвученным в сюжете, — поделились в информационном центре СКР.
А доводы в сюжете были следующие. Семейная пара купила дом у помощника одного из депутатов. По документам на все было хорошо, только в реальности земля с недостроем принадлежит жительнице Китая. Она то и пытается вернуть ее назад. Уголовное дело о мошенничестве завели в 2022 году. В начале текущего семейная пара была признана потерпевшими, а помощник подозреваемым.