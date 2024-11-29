В декабре на Кубани откроют зимние пляжи

— Краснодарский край принимает миллионы туристов в любой сезон. Наш регион уже давно стал круглогодичным курортом. К предстоящему зимнему сезону подготовили 60 пляжей Азово-Черноморского побережья. Больше всего в Сочи — 33 территории, в Геленджике шестнадцать, пять в Анапе, еще по три в Темрюкском районе и Новороссийске. Пляжи оборудованы беседками, лавочками, деревянными настилами. Там жители и гости края могут отдыхать и заниматься спортом, — сказал Вениамин Кондратьев.