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В декабре на Кубани откроют зимние пляжи

60 зимних пляжей откроют к сезону на Кубани. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Приморские локации для прогулок и занятий спортом в холодное время года появятся снова в Сочи, Геленджике, Анапе и других муниципалитетах.

Источник: мэрия Анапы

— Краснодарский край принимает миллионы туристов в любой сезон. Наш регион уже давно стал круглогодичным курортом. К предстоящему зимнему сезону подготовили 60 пляжей Азово-Черноморского побережья. Больше всего в Сочи — 33 территории, в Геленджике шестнадцать, пять в Анапе, еще по три в Темрюкском районе и Новороссийске. Пляжи оборудованы беседками, лавочками, деревянными настилами. Там жители и гости края могут отдыхать и заниматься спортом, — сказал Вениамин Кондратьев.

На зимних пляжах предусмотрены места для точек общественного питания круглогодичного формата, есть беседки, а также спортивные и детские игровые площадки. В зонах для воркаута проводят тренировки, занятия йогой, танцами, скандинавской ходьбой.

туризм и отдых