Участок улицы Ленина в Хабаровске очистят от снега в ночь на 1 декабря

В Хабаровске в ночь с 30 ноября на 1 декабря на участке улицы Ленина проведут механизированную очистку снега. Работы пройдут от Ленинградской до Тургенева. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Очистка начнется в 21:30 и завершится к шести утра. На это время движение на участке будет ограничено. Сотрудники ДПС будут сопровождать снегоуборочную технику», — рассказали в администрации города.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и просят убрать автомобили с проезжей части. В случае нарушения правил парковки машины будут эвакуированы на арестплощадку.