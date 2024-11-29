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Участок улицы Ленина в Хабаровске очистят от снега в ночь на 1 декабря

Автовладельцев просят убрать машины с проезжей части.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в ночь с 30 ноября на 1 декабря на участке улицы Ленина проведут механизированную очистку снега. Работы пройдут от Ленинградской до Тургенева. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Очистка начнется в 21:30 и завершится к шести утра. На это время движение на участке будет ограничено. Сотрудники ДПС будут сопровождать снегоуборочную технику», — рассказали в администрации города.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и просят убрать автомобили с проезжей части. В случае нарушения правил парковки машины будут эвакуированы на арестплощадку.