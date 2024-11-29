Массовые рейды ГАИ пройдут в Хабаровском крае

Как сообщили в ведомстве, число нарядов ДПС на дорогах региона будет увеличено в период с 29 ноября по 1 декабря включительно. Инспекторы будут выслеживать пьяных водителей, а также автовладельцев без прав. Всем, кто сядет за руль в нетрезвом состоянии, грозит лишение прав, а за повторный такой случай — уголовное дело.