Массовые рейды ГАИ пройдут в Хабаровском крае

Как сообщили в ведомстве, число нарядов ДПС на дорогах региона будет увеличено в период с 29 ноября по 1 декабря включительно. Инспекторы будут выслеживать пьяных водителей, а также автовладельцев без прав. Всем, кто сядет за руль в нетрезвом состоянии, грозит лишение прав, а за повторный такой случай — уголовное дело.
«Цель мероприятий — профилактика, выявление и пресечение нарушений ПДД водителями транспортных средств», — отметили в ГАИ.
Также инспекторы призвали хабаровчан сообщать о водителях с явными признаками опьянения, ведущих себя неадекватно. Один такой звонок, подчеркнули в ведомстве, может спасти сразу несколько жизней и предотвратить аварии.