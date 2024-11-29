Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовые рейды ГАИ пройдут в Хабаровском крае

На дорогах Хабаровского края пройдут антиалкогольные рейды. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ведомстве, число нарядов ДПС на дорогах региона будет увеличено в период с 29 ноября по 1 декабря включительно. Инспекторы будут выслеживать пьяных водителей, а также автовладельцев без прав. Всем, кто сядет за руль в нетрезвом состоянии, грозит лишение прав, а за повторный такой случай — уголовное дело.

«Цель мероприятий — профилактика, выявление и пресечение нарушений ПДД водителями транспортных средств», — отметили в ГАИ.

Также инспекторы призвали хабаровчан сообщать о водителях с явными признаками опьянения, ведущих себя неадекватно. Один такой звонок, подчеркнули в ведомстве, может спасти сразу несколько жизней и предотвратить аварии.

ГИБДД