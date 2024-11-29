Созданы тест-полоски для определения аскорбиновой кислоты в продуктах

«Для проведения анализа тест-полоску с нанесенным на нее фотометрическим реагентом, в качестве которого выступает невосстановленная форма гетерополикислоты фосфора, помещают в продукт. При взаимодействии с аскорбиновой кислотой окраска реагента меняется с желтой на синюю. Далее пользователь регистрирует цифровое изображение тест-полоски с помощью камеры смартфона и обрабатывают в специальном приложении. В результате получает информацию о содержании аскорбиновой кислоты в исследуемом продукте», — привели в пресс-службе слова руководителя исследования, профессора СПбГУ Ирины Тимофеевой.