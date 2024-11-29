Созданы тест-полоски для определения аскорбиновой кислоты в продуктах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали тест-полоски для определения концентраций аскорбиновой кислоты в продуктах. Разработка важна для контроля питания детей, которые подвержены аллергическим реакциям, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Санкт-Петербургского государственного университета создали дешевую и компактную тест-систему, которая позволяет быстро и экологично определять уровень концентрации аскорбиновой кислоты в продуктах питания. Обработать информацию тест-полоски можно с помощью приложения для смартфона почти мгновенно», — говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, аскорбиновая кислота может присутствовать естественным образом в продуктах питания, а может добавляться намеренно в качестве биологически активной добавки, так как улучшает усвояемость железа из пищи и повышает иммунитет. Повышенные содержания аскорбиновой кислоты в организме человека приводят к аллергическим реакциям и расстройству желудка. Особенно сильно таким негативным воздействиям подвержены дети.
На сегодняшний день способы определения концентрации аскорбиновой кислоты являются длительными, дорогими, так как требуют использования больших количеств токсичных растворителей и дорогостоящих методик. Поэтому интерес представляют тест-способы, которые позволяют проводить анализ быстро и с минимальными затратами во внелабораторных условиях.
«Для проведения анализа тест-полоску с нанесенным на нее фотометрическим реагентом, в качестве которого выступает невосстановленная форма гетерополикислоты фосфора, помещают в продукт. При взаимодействии с аскорбиновой кислотой окраска реагента меняется с желтой на синюю. Далее пользователь регистрирует цифровое изображение тест-полоски с помощью камеры смартфона и обрабатывают в специальном приложении. В результате получает информацию о содержании аскорбиновой кислоты в исследуемом продукте», — привели в пресс-службе слова руководителя исследования, профессора СПбГУ Ирины Тимофеевой.
По ее словам, в ряде случаев результат легко определить и визуально — по цвету полоски. При этом процесс изготовления полосок экологичен, безопасен и прост. При изготовлении тест-полосок для нанесения и стабилизации реагента ученые использовали экологически безопасное вещество ментол, который также помогает увеличить срок годности тест-полосок.