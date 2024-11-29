Актер из Новосибирска Никита Кологривый принял участие в шоу «ЧБД»

Новосибирский актер Никита Кологривый принял участие в популярном шоу «ЧБД».
Участники программы задавали ему провокационные вопросы, например, зачем он укусил официантку в новосибирском баре, будучи пьяным.
«Просто Лёша думает, что в алкогольном опьянении человек строит причинно-следственные связи. Думает, для чего он это делает», — объяснил Нурлан Сабуров.
Также ребята поинтересовались, будет ли Никита сниматься в роли Жириновского, на что актер ответил, что очень хотел бы этого.
Напомним, что скандальный новосибирский актер Кологривый просит за съемку в рекламе 12 млн руб.