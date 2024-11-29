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Лисица покрасовалась перед новосибирскими спасателями во время охоты

Хитрый зверёк уже две недели показывается спасателям.

Источник: МЧС РФ

Хитрый зверёк навестил Аварийно-спасательную службу «Западный» в Ленинском районе Новосибирска, прогулявшись по территории части и попозировав перед камерами спасателей, сообщает пресс-служба МАСС.



«Уже две недели лисёныш приходит на территорию отряда на охоту», — отметили спасатели.

Напоминим, что недавно на стройплощадке жилого комплекса в Краснообске неожиданно появилась лисица, предположительно пришедшая из соседнего дендропарка. Это событие вызвало удивление у строителей, один из которых записал видео с этой необычной гостьей.

Лисица не только оказалась на площадке, но и совершенно не боялась людей, внимательно наблюдая за процессом строительства. На кадрах, сделанных одним из рабочих, видно, как она смело передвигается по территории.

флора и фауна