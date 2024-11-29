Лисица покрасовалась перед новосибирскими спасателями во время охоты





«Уже две недели лисёныш приходит на территорию отряда на охоту», — отметили спасатели.



Напоминим, что недавно на стройплощадке жилого комплекса в Краснообске неожиданно появилась лисица, предположительно пришедшая из соседнего дендропарка. Это событие вызвало удивление у строителей, один из которых записал видео с этой необычной гостьей.