Лисица покрасовалась перед новосибирскими спасателями во время охоты

Хитрый зверёк навестил Аварийно-спасательную службу «Западный» в Ленинском районе Новосибирска, прогулявшись по территории части и попозировав перед камерами спасателей, сообщает пресс-служба МАСС.
«Уже две недели лисёныш приходит на территорию отряда на охоту», — отметили спасатели.
Напоминим, что недавно на стройплощадке жилого комплекса в Краснообске неожиданно появилась лисица, предположительно пришедшая из соседнего дендропарка. Это событие вызвало удивление у строителей, один из которых записал видео с этой необычной гостьей.
Лисица не только оказалась на площадке, но и совершенно не боялась людей, внимательно наблюдая за процессом строительства. На кадрах, сделанных одним из рабочих, видно, как она смело передвигается по территории.