Заслуженный художник России Виктор Пурихов умер в Нижнем Новгороде

Виктор Пурихов появился на свет в 1941 году в селе Борнуково, расположенном в Бутурлинском районе. Он отучился в сельской школе и начал работать художником на камнерезной фабрике. После армии он поступил в Абрамцевское художественное училище имени В. М. Васнецова, где обучался в течение четырех лет. В 1971 году он переехал в Горький, чтобы работать в мастерской своего земляка, художника П. И. Гусева. С 1978 года Пурихов стал членом Союза художников СССР.