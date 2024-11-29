Заслуженный художник России Виктор Пурихов умер в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на 84-м году жизни скончался выдающийся скульптор и заслуженный художник России Виктор Пурихов. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Виктор Пурихов появился на свет в 1941 году в селе Борнуково, расположенном в Бутурлинском районе. Он отучился в сельской школе и начал работать художником на камнерезной фабрике. После армии он поступил в Абрамцевское художественное училище имени В. М. Васнецова, где обучался в течение четырех лет. В 1971 году он переехал в Горький, чтобы работать в мастерской своего земляка, художника П. И. Гусева. С 1978 года Пурихов стал членом Союза художников СССР.
Монументальные произведения Виктора Пурихова располагаются в Нижнем Новгороде и его окрестностях. Кроме того, многие его работы представлены в музеях различных городов России, а также в частных коллекциях как внутри страны, так и за рубежом.
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде "выражает глубокие соболезнования родным и коллегам Виктора Пурихова.