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Туберкулёз выявили у школьника в Актау: в отделе образования прокомментировали этот случай

Всем учащимся будут делать пробу Манту.

Туберкулёзную палочку выявили у старшеклассника одной из школ Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской отдел образования.

Данный факт обнаружен в школе, расположенной в 29-м мкр города. Сообщается, что теперь всем учащимся здесь будут делать пробу Манту.

В отделе образования рассказали, что мальчик учится в ОШ № 28 им. А. Байтурсынова, но не посещал занятия со второй четверти. Школьника госпитализировали, у него диагностировали туберкулёзный плеврит. Его направили на домашнее лечение.

«Школа со своей стороны провела все необходимые работы, одноклассники и учителя прошли флюорографию, ничего не было выявлено. Также проводятся работы по дезинфекции. Школьник будет получать лечение», — прокомментировали в пресс-службе отдела образования.

В учебном заведении усилили санитарный режим.

медицина