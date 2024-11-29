В Приморье МинГОЧС напоминает об опасности выхода на лед

В Приморском крае уже открыта статистика трагических событий, произошедших при выходе на лед. Сейчас из-за теплой осени лед еще не окреп и называется период «ледостава». Во время этого периода выход на лед запрещен. За нарушение запрета назначается штраф до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 3000 до 5000 рублей, а для организаций — от 20000 до 50000 рублей.