В Приморье МинГОЧС напоминает об опасности выхода на лед

В Приморском крае уже открыта статистика трагических событий, произошедших при выходе на лед. Сейчас из-за теплой осени лед еще не окреп и называется период «ледостава». Во время этого периода выход на лед запрещен. За нарушение запрета назначается штраф до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 3000 до 5000 рублей, а для организаций — от 20000 до 50000 рублей.
«На реках и в морских заливах пока не наблюдается формирование ледового покрова. В Приморском крае ещё не образовался лёд, по которому можно безопасно ходить. Однако жители региона не обращают внимания на предупреждения спасателей и продолжают рисковать. В результате на водоёмах Приморского края уже были зафиксированы трагические случаи, в том числе гибель подростка в Партизанском районе», — прокомментировали в МинГОЧС Приморского края.
В зимний период сотрудники спасательных служб размещают суда на воздушной подушке в определённых точках акваторий мыса Поспелова, станций Санаторной и Моргородок, а также в бухте Фёдорова. Кроме того, с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляется наблюдение за участками, которые наиболее часто посещают рыбаки-любители.
«В арсенале спасательных служб имеется необходимое оборудование для оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на воде. Однако не всегда удаётся своевременно оказать помощь. Поэтому наиболее разумным решением будет отложить прогулки и рыбалку в акваториях Приморского края», — подчеркнули эксперты.
Напомним, что уже произошли первые трагедии на неокрепшем льду. Одна из них случилась 13 ноября в поселке Тавричанка. Мужчина пошел накопать червей для предстоящей рыбалки. По итогу провалился в воду.