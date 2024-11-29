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Жители Казани выступили против канатной дороги «Аэромост»

Большая часть замечаний касалась экологической составляющей.

Источник: Комсомольская правда

В Казани жители выступили против канатной дороги «Аэромост». Об этом они сообщили в ходе общественных обсуждений по проекту.

Всего в обсуждении приняли участие 18 человек. Все их отзывы оказались негативными. Большая часть замечаний касалась экологической составляющей. По мнению горожан, установка опорных конструкций объекта в пойме Казанки нанесет ущерб экосистеме реки.

Один их участников обсуждения подчеркнул, что из-за монструозности конструкции уменьшится рекреационная привлекательность реки. К тому же трасса канатки будет проходить по территории природного парка «Русско-Немецкая Швейцария». Это может навредить природе и противоречит законодательству.

Как альтернативу казанцы предлагают изменить маршрут канатной дороги. Так, ее можно протянуть к комплексу «Салават Купере» или соединить Казань и с Верхнеуслонским районом.

Напомним, разговоры о создании канатной дороги начались еще 10 лет назад. Сошлись на том, что она пока появится только на территории Казани и будет проложена от стадиона «Ак Барс Арена» через экстрим-парк «Урам» и до парка имени Горького.