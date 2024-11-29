«Нас за людей не считают!» Почему в Калининграде не хватает дворников

Последний ноябрьский снегопад, который пришёл в Калининградскую область столь же неожиданно, как и ушёл, заставил власти обратить внимание на критически низкое количество дворников. Жители разразились в соцсетях возмущёнными комментариями о неубранных улицах, десятибалльных пробках и ДТП, а губернатор Алексей Беспрозванных на оперативке сделал оригинальное предложение: разово нанимать на работы по уборке снега самих горожан. Мы спросили, что думают обо всём этом сами «уборщики территорий» — так официально называют дворников.
Неблагодарный труд.
Без четверти пять. На улицах города горят светофоры и фонари, светится реклама магазинов. Водители бредут в автобусный парк на Киевской. В сторону проспекта Калинина мчится скорая с горящими синими маячками. Закутанные продавцы цветочного павильона на Ленинском заняли свои позиции (или они никуда не уходили?). На Театральной проносится мимо роскошная витрина с заснеженной елью и мерцающим водопадом гирлянды. Мужчина выводит на прогулку пять фараоновых поджарых борзых, рвущихся с поводка…
Ехать по пустому городу — сплошное удовольствие, но это, если на прогулку. А наши дворники шесть дней в неделю встают в 4, а то и 3.00, чтобы в 5. 00 приступить к работе.
На прохладном воздухе быстро «трезвеешь», улетучиваются остатки сна. На проспекте Мира катит тележку с лопатой и веником пожилая женщина.
Людмила Ивановна давно на пенсии. Сегодня вышла поработать «за сына».
«Он устаёт на двух работах, в семье — двое подростков. Вот упросила его помочь, — рассказывает она. — Мне — в радость! Сама всю жизнь трудилась дворником. Мама советовала: мол, всегда будешь на свежем воздухе, останется время на семью, и квартиру дадут. Квартиру дали — в Грозном, но в 90-е, когда началась Первая чеченская, бежали от войны в Калининград. Честно говоря, люблю физическую работу. А вот люди расстраивают: мешки с мусором кидают прямо на тротуар, у ящика с песком. Три шага до контейнера не дойти…».
Ирине Александровне — 67. За плечами два высших образования, работа финансиста — экономиста. На улице темень, но она при полном макияже.
«У меня была сидячая, ответственная работа, — рассказывает она. — Поняла: даже если буду ходить на тренажёры, — не то. Брошу, а надо каждый день. Работа дворника — самая лучшая физнагрузка для организма. День не выйду, уже не хватает свежего воздуха. Мы работаем с 4-х. Затем с 13 до 15.00 подбираем мусор. Самое сложное в этой работе — даже не вставать затемно, а неадекватные прохожие. Зачастую доходит до рукоприкладства. Начинаешь буяна успокаивать, а ему хочется пообщаться. Приходится быть психологом. Нам выдают специальные свистки, но кого они напугают? Труд дворника очень тяжёлый. Выходишь летом в ураган, зимой — в метель. А платят мало, поэтому людей и не хватает. Ещё и мигранты разъехались, а мужчины на службу ушли. За один участок получаешь на руки 15 тыс. Все берут по два. Взяли бы и больше, но есть ограничение в бюджете. Губернатор предложил нанимать жителей, чтобы помогали в уборке — было бы отлично, но где на них возьмут деньги? Конечно, если бы у нас зарплаты были, как в Москве, в дворники пошли бы все. А тут смотрите: какие широченные тротуары. Ещё и кромку дороги надо подмести, переходы. При полной ставке за два участка (считай, два квартала) выходит 30 тыс. — это потолок. Еще и штрафуют за жалобы жителей. Могут 10% от зарплаты убрать. У меня был случай: один житель дома в переулке Каштановый написал в администрацию, что я прихожу каждый день в 4 часа и шумлю веником. Мы долго смеялись. Очень обижает хамское отношение к нашему труду горожан. Выметают со своих дворов листву на тротуар, а на возмущение отвечают: мол, это ваша обязанность — убирайте! За людей нас не считают! С каждым годом таких случаев всё больше и больше».
Гуля убирает дорогу у Детской областной больницы. По ней младший сын (всего их трое) каждое утро идёт в школу. Мать старается для него: тщательно ветродуем убирает с тротуара жухлую листву и мусор. Живёт рядом, удобно бегать домой к детям.
Хуршит тоже из Узбекистана. Он работает в Московском районе от ТСЖ. Взял пять участков. Его график: с 5 утра до 11 и с 14. 00 до 16.00. Когда снегу навалило, трудился двое суток — с утра до позднего вечера. На его зарплату скидываются жильцы домов. Те, что живут в девятиэтажках, платят хорошо. А вот трёхэтажки, где много пенсионеров, по его словам, собирают деньги плохо. Тем не менее, на руки получается- 45 — 50 тыс. руб. ежемесячно.
Хуршит доволен: зарплату дают вовремя, есть отпускные. В «Чистоте» бы он получал меньше, но там с патентом не берут — только с видом на жительство или гражданством.
Совместителей не берут.
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила на оперативном совещании в правительстве: в облцентре не хватает половины дворников. Некому садиться за руль и новой снегоуборочной техники, которую закупили в этом году на 400 млн руб. Из 38 машин простаивает 26. Сити-менеджер пообещала, что в новом году работников ждёт 18-процентная прибавка к зарплате.
Поможет ли это найти дворников, я спросила у начальника отдела кадров МБУ «Чистота» Андрея Верховца.
«Честно говоря, неприятен огромный поток негатива, дикой критики в СМИ, в ТГ каналах, соцсетях. Город у нас нормально убирают в силу возможности. В последний снегопад по сигналу тревоги на улицы вышли 350 человек — все, кто был в наличии. Самоотверженно работали всю ночь. В прошлом году на январских праздниках я посетил Нижний Новгород — город — миллионник. Он очень сильно растянут по Волге, там большие километражи. 31 декабря метёт серьёзная метель, мороз под минус 18. Я вышел из гостиницы, направился на их знаменитую Стрелку. Шёл чуть ли не наполовину в сугробе, по протоптанной тропинке. Не видел, чтобы кто-нибудь с лопатой бежал. Пришли на площадь. Стоят снегоуборочные машины с ковшами — штук 15. Никуда не едут, потому что метель. Часа два погуляли, погода исправилась. Тогда машины пошли чистить проспект. По нормативам, снег убирается, когда он закончился. Если он идёт непрерывно, первоочередная задача: убрать, посыпать реагентами самые опасные места, чтобы предотвратить возможные ДТП и травмирование людей. Это лестницы, спуски, места около поликлиник, школ, детсадов и дороги: там, где спуски — подъёмы. В первую очередь убираем улицы с большой проходимостью. А отдалённые, тупиковые уже потом. Да, есть улицы, которые редко убираются из-за нехватки кадров. Нагрузка на дворника серьёзная. Бывает, он метёт не только свой участок, но и второй. Люди должны понимать: молниеносно и одномоментно убрать всё невозможно».
По словам Андрея Викторовича, из 407 дворников на предприятии — 150 мигрантов. У них КПД зашкаливает выше ста процентов. Мигрант работает дворником с 5 до 10.00, потом бежит на рынки, стройки, делать ремонт в квартирах — кто куда. Всё успевают, потому что есть мотив. Нужно содержать семью. Жёны у них, как правило, не работают, детей много: от двух до пяти. Да, кто-то уезжает на родину, кто-то ленив и зимой не хочет работать, но затем возвращаются.
«У нас очень много граждан Узбекистана, а особенно Киргизии — оттуда поток больше, так как они граждане ЕАЭС. Им проще получить вид на жительства и оформить разрешающие документы. За счёт них и держимся. Остальные местные жители. Средний возраст дворников — 50 плюс. За счёт иностранцев сохраняется паритет по половому признаку: мужчин — 195, женщин 220, — говорит он. — Что касается зарплат, помимо оклада для дворников предусматриваются компенсационные и стимулирующие выплаты. За один участок сотрудник получает около 20 тыс. руб. График разрывной: летом с 4 до 9 и дополнительный выход в обед. Зимой — с 5 до 10. Так уже огромное количество лет. Город должен быть убран, когда люди проснулись, пошли по садикам и школам. Если в следующем году к зарплате дворников добавят 18%, я считаю, глобально это проблему не решит. Мы все понимаем, какой уровень инфляции в стране. Возможно, нужно зарплату дифференцировать в зависимости от нагрузки: зимой она бешеная. Понятно, за копейки никто на эту неблагодарную работу не пойдёт. Сейчас по всем отраслям — нехватка кадров. У нас точно такая же картина. Или люди не хотят работать. Или хотят, но не за такие деньги. Скорее всего, второе. Председатель Торгово-промышленной палаты Феликс Лапин три месяца назад чётко заявил: “Давайте откроем глаза и скажем друг другу правду — 30 тыс. — это уже не зарплата. Вы никого не найдёте на эти деньги”. Мое личное мнение: дворнику надо платить не меньше 40−45 тыс. руб. в месяц. Не каждый человек готов проснуться в 4, а в 5 уже выйти с метёлочкой и убирать мусор, независимо от того, дует ли ветер, идёт ли снег».
Сейчас МБУ «Чистота» тратит немалые деньги, чтобы привлечь персонал. Помимо стандартных размещений вакансий в Центре занятости, на сайте «Работа в России», информацию размещают на билбордах и светодиодных экранах в людных местах и знаковых объектах города. Во всех автобусах и микроавтобусах «КалининградГортранса» каждые 8 минут крутят ролик с призывом идти в дворники. С 4 декабря объявления размещают в лифтах многоэтажек и на досках объявлений на остановках. Отдача небольшая: пять — семь звонков в неделю, одно — три трудоустройства по всем вакансиям, в которых нуждается «Чистота».
Напрашивается вывод: лучше бы эти деньги потратили на премии дворникам.
Что касается, предложения губернатора: в экстренных ситуациях привлекать на разовые работы желающих жителей, юрист Андрей Касаткин говорит, что гражданское законодательство не запрещает заключать срочный договор на определённое время и определённый объём работ, конечно, если такое ограничение не прописано в Уставе муниципального предприятия.
Но, понятно, что с точки зрения любого руководителя, это хлопотно. Нужно найти человека, кто этим будет заниматься, платить ему зарплату. Наладить контроль, решать проблемы, как воздействовать на тех, кто запил и не вышел на работу.
Много калининградцев трудятся посменно и могли бы подработать в свободные дни в МБУ «Чистота», но совместителей здесь не берут.
«Мы можем принимать людей на основе совмещения, но это 0, 5 ставки и не более 4-х часов в день. Но начальнику нужно, чтобы Иванов Иван сел на машину, когда ему нужно, а не когда он может, — пояснил Андрей Верховец. — Он же едет выполнять муниципальное задание, а не идёт к дяде Васе на стройку. Аутсорсинг — это к частникам. Там свои условия и правила игры. Здесь же их устанавливает законодательство».