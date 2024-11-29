«Нас за людей не считают!» Почему в Калининграде не хватает дворников

«У меня была сидячая, ответственная работа, — рассказывает она. — Поняла: даже если буду ходить на тренажёры, — не то. Брошу, а надо каждый день. Работа дворника — самая лучшая физнагрузка для организма. День не выйду, уже не хватает свежего воздуха. Мы работаем с 4-х. Затем с 13 до 15.00 подбираем мусор. Самое сложное в этой работе — даже не вставать затемно, а неадекватные прохожие. Зачастую доходит до рукоприкладства. Начинаешь буяна успокаивать, а ему хочется пообщаться. Приходится быть психологом. Нам выдают специальные свистки, но кого они напугают? Труд дворника очень тяжёлый. Выходишь летом в ураган, зимой — в метель. А платят мало, поэтому людей и не хватает. Ещё и мигранты разъехались, а мужчины на службу ушли. За один участок получаешь на руки 15 тыс. Все берут по два. Взяли бы и больше, но есть ограничение в бюджете. Губернатор предложил нанимать жителей, чтобы помогали в уборке — было бы отлично, но где на них возьмут деньги? Конечно, если бы у нас зарплаты были, как в Москве, в дворники пошли бы все. А тут смотрите: какие широченные тротуары. Ещё и кромку дороги надо подмести, переходы. При полной ставке за два участка (считай, два квартала) выходит 30 тыс. — это потолок. Еще и штрафуют за жалобы жителей. Могут 10% от зарплаты убрать. У меня был случай: один житель дома в переулке Каштановый написал в администрацию, что я прихожу каждый день в 4 часа и шумлю веником. Мы долго смеялись. Очень обижает хамское отношение к нашему труду горожан. Выметают со своих дворов листву на тротуар, а на возмущение отвечают: мол, это ваша обязанность — убирайте! За людей нас не считают! С каждым годом таких случаев всё больше и больше».