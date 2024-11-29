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На воронежских улицах появился новый троллейбусный маршрут № 33

Свою работу он начал с 29 ноября.

Источник: АиФ Воронеж

С сегодняшнего дня, 29 ноября, в Воронеже начал свою работу новый троллейбусный маршрут № 33. Об этом сообщили в пресс-службе управления городского транспорта в четверг, 28 ноября.

Троллейбус будет курсировать от ВГУ до улицы Перхоровича, следуя через улицы Кирова, Ворошилова, Космонавтов и Южно-Моравскую.

Работа общественного транспорта планируется с 6:00 до 18:15 с интервалами движения от 15 до 25 минут.

Количество троллейбусов на маршруте будет зависеть от дня недели. В будни на линии будет задействовано по четыре транспортных средства, по субботам — по три, а по воскресеньям и праздничным дням — по два.