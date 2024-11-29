Дом ужасов: в Копейске жители вынуждены жить в разрушающемся бараке без отопления

Жить в бараке 1931 года постройки стало проблематично ещё 15 лет назад. Из-за разрушения перекрытий санузел на втором этаже обрушился. Обломками засыпало квартиру снизу. повезло, что там никто не жил. Собственница — сирота с детьми, успела съехать до происшествия.
Люди продолжают жить в нечеловеческих условиях. На головы им падают перекрытия и двухвостки.
— Летом насекомых выгребают совками. Но главная беда — выпадающие кирпичи, крошащиеся деревянные стены. Их обломками те, кому некуда было сбежать, топят печи. Другого отопления в бараке нет, — отметили в ОНФ.
Копейчане ожидали переезда в 2023 году, но за три месяца до новоселья им сообщили, что расселят только в 2027 году. Чиновники считают, что в бараке ещё можно жить. Только у здания нет управляющей компании, чтобы обслуживать дом. Общественники просят прокуратуру и следственный комитет провести проверку на предмет бездействия ответственных лиц.
Напомним, Челябинск 27 ноября посетил генпрокурор России Игорь Краснов. Он провёл личный приём жителей и встретился с бизнесменами. По итогу он дал поручение начать масштабные проверки в сфере ЖКХ в Челябинской области. Под надзор прокуратуры попадут уполномоченные органы и управляющие компании. Генпрокурор назвал «безмерными» проблемы жилищно-коммунального хозяйства в регионе.