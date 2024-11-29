Дом ужасов: в Копейске жители вынуждены жить в разрушающемся бараке без отопления

Копейчане ожидали переезда в 2023 году, но за три месяца до новоселья им сообщили, что расселят только в 2027 году. Чиновники считают, что в бараке ещё можно жить. Только у здания нет управляющей компании, чтобы обслуживать дом. Общественники просят прокуратуру и следственный комитет провести проверку на предмет бездействия ответственных лиц.